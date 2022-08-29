Запуск миссии «Артемида-1» перенесли: почему это произошло

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило о переносе запуска сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) в рамках космической миссии «Артемида-1».

Сегодняшнюю попытку, о которой мы детально рассказывали здесь, решили остановить, но ракета и космический корабль Orion остаются в безопасной и стабильной конфигурации.

Об этом сказано в заявлении NASA.

«Диспетчеры запуска продолжали оценивать, почему испытание на прокачку двигателей RS-25 в нижней части основной ступени до надлежащего температурного диапазона для старта не увенчалось успехом и истекло в 2-часовом окне запуска. Инженеры продолжают собирать дополнительные данные», – рассказали в компании.

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