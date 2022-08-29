Первый за 50 лет полет на Луну: прямая трансляция запуска миссии «Артемида-1»

Сегодня Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства впервые запустит сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) – самую мощную ракету в мире. Старт запланирован на площадке 38B космического центра Кеннеди (Флорида, США).
Это станет первым шагом к возвращению на Луну впервые после эры «Аполлона» в 1972 году. В рамках миссии под названием «Артемида-1» запланирована отправка беспилотной капсулы «Орион» в 1,5-месячное путешествие вокруг Луны для исследования вероятного влияния полета на здоровье человека. В частности, ученые хотят убедиться, что теплозащитному экрану капсулы удастся выдерживать трения об атмосферу при возвращении на Землю.
Если все пройдет по плану, то NASA запустит аналогичную миссию с астронавтами на борту, которая получит названием «Артемида-2». А вот финальная миссия, «Артемида-3», предполагает высадку американских астронавтов на поверхность Луны.
Ранее ученые рассказывали, может ли Земля покинуть нашу Солнечную систему.
Также «Курсор» сообщал, что исследователи впервые в истории смогли вырастить эмбрион с бьющимся сердцем.
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