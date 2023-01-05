Землю накроет сильная магнитная буря

Огромное космическое облако намагниченной плазмы достигнет Земли уже через несколько дней.

На нашу планету надвигается серьезная геомагнитная буря, которая может негативно сказаться на здоровье и самочувствии метеозависимых людей.

Об этом пишет Space.

Ученые говорят, что накануне на Солнце была зафиксирована мощная вспышка, которая сопровождалась корональным выбросом массы. По словам экспертов, уже в ближайшие дни этот поток плазмы достигнет Земли. Солнечное пятно, которое вызвало это извержение, вскоре «повернется» к Земле и выбросит еще один огромный поток солнечных частиц, предупредили ученые.

Чтобы снизить неприятные для организма последствия магнитной бури, врачи советуют придерживаться простых правил. Постарайтесь не налегать на кофе, часть своей дневной нормы замените чаем. Пейте больше воды. В такие дни нужно полноценно высыпаться, соблюдать нормальный режим дня и полноценно питаться. Исключите алкоголь, вредную, соленую и острую пищу.

Также желательно снизить физические и психоэмоциональные нагрузки в течение дня, а вечером отдохнуть.

Людям с хроническими заболеваниями нужно держать под руками необходимые лекарства, больше отдыхать и снизить нагрузку.

Ранее Курсор писал, что в конце января к Земле приблизится уникальная комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом.