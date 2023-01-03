В конце января к Земле приблизится уникальная комета

Это будет первая комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом.

Но в конце этого месяца возле Земли пролетит комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом. Недавно обнаруженный космический камень пролетит недалеко от нашей планеты и осветит ночное небо.

Об этом сообщает Daily Mail.

Космическое тело C/2022 E3 (ZTF) было обнаружено в марте прошлого года на орбите Юпитера. Если эта комета сохранит текущую тенденцию к яркости, ее будет легко обнаружить в бинокль или телескоп.

Кроме того, ее может быть даже видно невооруженным глазом, если к концу месяца небо темнеет.

Фактически, это будет первая комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом с тех пор, как NEOWISE промчался мимо Земли в 2020 году, хотя она и не будет такой впечатляющей.

Астрономы не ожидают, что комета C/2022 E3 снова посетит Землю в течение ближайших 50 000 лет, поскольку последний раз комета была видна во время ледникового периода.

На самом деле, самое близкое расстояние, которое он приблизит к Земле, составляет 26,4 миллиона миль (42,5 миллиона километров) 2 февраля.

Наблюдатели в Северном полушарии увидят комету на утреннем небе, поскольку в январе она быстро движется с северо-востока на северо-запад и проходит между Малой и Большой Медведицами.

Престон Дайчес из NASA рассказал: «Это будет прекрасная возможность установить личную связь с ледяным гостем из далекой внешней Солнечной системы».

Однако наблюдателям за звездами в Южном полушарии придется немного подождать, чтобы увидеть комету C/2022 E3 до начала февраля.

В марте 2022 года астрономы обнаружили новый космический камень с помощью широкоугольной обзорной камеры в Zwicky Transient Facility в Калифорнии. С тех пор новая комета значительно посветлела и теперь пролетит над северным созвездием Северной Короны в предрассветном небе.

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