Астрологи предупредили: судьба вскоре нанесет мощный удар по этим знакам Зодиака

Астрологи перечислили знаки Зодиака, которым судьба подготовила испытания на прочность.

Им придется нелегко в самое ближайшее время. Кто эти знаки?

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Уже в сентябре Близнецы могут столкнуться с предательством близкого человека, от которого они этого вовсе не ожидали. Астрологи советуют вам быть бдительными и улавливать каждую мелочь. Тогда у вас, возможно, появится шанс не попасться на удочку недоброжелателя. Скорее всего, этот человек либо вам завидует, либо очень на вас обижен.

Можете сработать на опережение и поговорить со своими близкими по душам. Если вы в чем-то не правы, то лучше извиниться и постараться сгладить острые углы. В противном случае удара в спину не избежать.

Стрелец

Для Стрельцов ближайшее время также будет крайне опасным. Однако в личной жизни потрясений не предвидется. Скорее всего, ваши проблемы будут связаны сугубо с работой. Есть риск, что вас попрут с должности со свистом. Возможно, ранее вы допустили серьезную ошибку или были подстрекателем.

Если последнее время у вас были конфликты с коллегами и начальством, то вам лучше залечь на дно. Сделайте так, чтобы вас не было ни видно, ни слышно. Тогда есть шанс избежать роковых событий.