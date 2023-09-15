Астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака ждет радость в ближайшие дни

Гороскоп на сентябрь 2023 года говорит, что начало осени будет напряженным и активным периодом в жизни большинства представителей зодиакального соз...

Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака имеет все шансы получить подарок или радостное известие уже в ближайшие дни. Кто попал в этот список?

Телец

С 15 сентября Меркурий вернется в свое обычное движение, а значит многие дела и процессы перестанут буксовать. У Тельца появятся новые увлечения, хобби или откроются знания, которые могут подтолкнуть на важные перемены в жизни.

А еще есть вероятность изменений в личной жизни - рядом окажется человек, с которым вы знакомы уже давно или вас ждет приятное знакомство в неожиданной обстановке.

Лев

Ваши цели и желания медленно и со скрипом двигаются в нужном направлении. Во второй половине сентября намеченное будет удаваться в разы легче и быстрее, а ваши таланты начнут расцветать.

Есть шанс получить продвижение по службе и даже увеличить доходы. Не отказывайтесь от встреч в ближайшие дни - они могут стать отправной точкой для серьезных перемен в жизни.

Весы

Уделите больше времени своим друзьям и знакомым, так именно они смогут помочь вам решить разные проблемы, которые уже давно не дают покоя.

Во второй половине сентября вас ждут выгодные и успешные контакты по работе, и особая удача ждет тех, кто занят в сфере, связанной с техникой и интернет-технологиями.

Водолей

Приятные новости вас ждут во всем, что касается партнерства, сотрудничества, набора персонала или запуска новых проектов.

Также возможны приятные перемены или сюрпризы в сфере личного общения - в компании друзей, единомышленников, в романтических коммуникациях.