Астрологи составили топ-4 самых тихих и спокойных знаков зодиака

Какие представители гороскопа самые спокойные рассказывает Апостроф.
Телец
Представители этого знака Зодиака редко устраивают ссоры, не любят конфликты и предпочитают решать ситуацию мирным путем. Столкнувшись с серьезными проблемами, они успокаиваются, ожидают, когда пройдут эмоции, четко продумывают стратегию и только после этого начинают действовать – медленно, но уверенно. Если Тельца попробовать вывести из себя, он скорее всего, “закроется в домике”, но тому, кому это удастся, не поздоровится – представители этого знака Зодиака в гневе страшны.
Весы
Рожденные под созвездием Венеры, представители этого знака Зодиака любят гармонию во всем, никогда не стают зачинщиками конфликтов и пытаются разнять ссорящихся, если стают свидетелями столкновения. В стрессовых ситуациях они никогда не рубят с плеча, а медленно разбираются в ситуации и берут тайм-аут для ее обдумывания. Весы предпочитают спокойную, размеренную жизнь, а от проблем предпочитают попросту абстрагироваться.
Дева
Девами управляют далеко не эмоции, а рациональность и холодный рассудок, что позволяет им оставаться спокойными в любой ситуации. Столкнувшись с серьезной проблемой, представители этого знака сначала впадают в панику, но потом концентрируются, собираются с силами и находят оптимальный выход из ситуации. Конфликтов Девы стараются избежать и никогда не вступят в него, если им это невыгодно.
Козерог
Спокойствие, уравновешенность и упрямство – главные качества Козерогов. Они настолько невозмутимы, что порой их обвиняют в безразличии. Из конфликтных ситуаций выходят громко и демонстративно – просто хлопнув дверью, они оставляют собеседника наедине со своими эмоциями. Мнение окружающих Козерогам не интересно, они всегда предпочитают действовать так, как считают нужным. Проблемы они тоже решают спокойно, не впадая в истерику, а если сталкиваются с неприятностями в личной жизни, предпочитают с головой окунуться в работу, пока все не разрешится само собой.