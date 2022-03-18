Астрологи составили топ-4 самых тихих и спокойных знаков зодиака

Порой, умение сохранять спокойствие и хладнокровие в определенной ситуации может сыграть на руку человеку или даже спасти жизнь. По мнению астрологов, темперамент, кроме прочих факторов, зависит также от знака Зодиака.

Какие представители гороскопа самые спокойные рассказывает Апостроф.

Телец

Представители этого знака Зодиака редко устраивают ссоры, не любят конфликты и предпочитают решать ситуацию мирным путем. Столкнувшись с серьезными проблемами, они успокаиваются, ожидают, когда пройдут эмоции, четко продумывают стратегию и только после этого начинают действовать – медленно, но уверенно. Если Тельца попробовать вывести из себя, он скорее всего, “закроется в домике”, но тому, кому это удастся, не поздоровится – представители этого знака Зодиака в гневе страшны.

Весы

Рожденные под созвездием Венеры, представители этого знака Зодиака любят гармонию во всем, никогда не стают зачинщиками конфликтов и пытаются разнять ссорящихся, если стают свидетелями столкновения. В стрессовых ситуациях они никогда не рубят с плеча, а медленно разбираются в ситуации и берут тайм-аут для ее обдумывания. Весы предпочитают спокойную, размеренную жизнь, а от проблем предпочитают попросту абстрагироваться.

Дева

Девами управляют далеко не эмоции, а рациональность и холодный рассудок, что позволяет им оставаться спокойными в любой ситуации. Столкнувшись с серьезной проблемой, представители этого знака сначала впадают в панику, но потом концентрируются, собираются с силами и находят оптимальный выход из ситуации. Конфликтов Девы стараются избежать и никогда не вступят в него, если им это невыгодно.

Козерог

Спокойствие, уравновешенность и упрямство – главные качества Козерогов. Они настолько невозмутимы, что порой их обвиняют в безразличии. Из конфликтных ситуаций выходят громко и демонстративно – просто хлопнув дверью, они оставляют собеседника наедине со своими эмоциями. Мнение окружающих Козерогам не интересно, они всегда предпочитают действовать так, как считают нужным. Проблемы они тоже решают спокойно, не впадая в истерику, а если сталкиваются с неприятностями в личной жизни, предпочитают с головой окунуться в работу, пока все не разрешится само собой.