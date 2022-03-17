Астрологи вычислили 3 самых пьющих женщины по гороскопу

Астрологи уверены, что склонность к алкоголю у женщин может быть связана с их знаком Зодиака.

Всего они выделили три знака Зодиака, которые больше всего любят выпить.

Об этом пишет Апостроф.

3 место – Рак

Эти женщины всегда готовы выпить. Только не вздумайте спаивать их специально, так как женщина навеселе, вместо безумного развлечения начинает изливать свою душу. А будет делать она это со слезами и соплями. Лучше всего им пить в компании своих подружек.

2 место – Дева

Девы пьют часто и очень много. Многие мужчины даже не могут понять, как в такую красавицу может поместиться столько спиртного. Есть мнение, что Девы могут легко перепить даже здорового мужика.

1 место – Козерог

Козероги иногда сами не замечают, как невинное увлечение перерастает в серьезную зависимость. Проходит пару месяцев и эти женщины становятся алкоголичками, которые без профессионального лечения просто не смогут избавиться от вредной привычки.