«Черная» полоса начинается у женщин двух знаков Зодиака — астрологи

Рожденные под этими знаками рискуют сильно испортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с проблемами и неприятностями на следующей неделе – в период с 16 января до 22 января.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками рискуют сильно испортить себе жизнь.

Неудачницы недели по знаку Зодиака — кому не повезет

Потерять много времени и мотивацию в указанный период могут женщины-Овны. Главным их врагом будет бездействие.

Чтобы не упускать новые возможности, астрологи рекомендуют представительницам данного знака действовать, не засиживаться на одном месте. Если же им не удастся вернуться в привычный ритм, семь дней пройдут впустую.

Неудачный период начинается у Дев. Их ждут сложные жизненные ситуации, которые буквально заставят их принимать важные решения. И не все будет гладко с этим.

Грядут большие перемены в жизни, но не все они будут позитивными. Астрологи рекомендуют быть взвешенными, рассудительными и четко все обдумывать.