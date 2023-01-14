«Черная» полоса начинается у женщин двух знаков Зодиака — астрологи

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с проблемами и неприятностями на следующей неделе – в период с 16 января до 22 января.
Об этом пишет УНИАН.
Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками рискуют сильно испортить себе жизнь.
Неудачницы недели по знаку Зодиака — кому не повезет
Потерять много времени и мотивацию в указанный период могут женщины-Овны. Главным их врагом будет бездействие.
Чтобы не упускать новые возможности, астрологи рекомендуют представительницам данного знака действовать, не засиживаться на одном месте. Если же им не удастся вернуться в привычный ритм, семь дней пройдут впустую.
Неудачный период начинается у Дев. Их ждут сложные жизненные ситуации, которые буквально заставят их принимать важные решения. И не все будет гладко с этим.
Грядут большие перемены в жизни, но не все они будут позитивными. Астрологи рекомендуют быть взвешенными, рассудительными и четко все обдумывать.