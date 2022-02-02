Четыре знака зодиака имеют шанс разбогатеть в 2022 году

Многим хочется жить в достатке, чтобы иметь возможность позволить себе дорогие покупки и путешествия. Но везет с финансами не всем. Следуя советам звезд, можно увеличить свои шансы на богатую жизнь, либо же — улучшить свое материальное положение.

Эксперты назвали четыре знака зодиака китайского гороскопа, которые могут разбогатеть в 2022 году. Узнайте, кто обретет богатство.

Об этом пишет Обозреватель.

Дракон – 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928

Уроженцы этого знака получат крупную прибыль от своих проектов. Инвестиции в недвижимость будут очень выгодными – есть вероятность и новых покупок. Драконы в 2022 году не только добьются нового статуса в обществе, но и осуществят свои мечты.

Лошадь – 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 и 1930

Люди этого знака благодаря своим коммуникативным навыкам заведут новые знакомства, которые очень понадобятся в будущем. Лошади могут сменить работу в 2022 году на более высокооплачиваемую – удача будет с ними. Кроме того, есть вероятность выигрыша в лотерею.

Собака –2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934

Этот год станет годом большого карьерного роста для уроженцев этого знака. Удача будет на их стороне во всех аспектах, но они должны быть осторожны с окружающими их людьми, чтобы не стать жертвой обмана. Собаки в 2022 году смогут накопить приличное состояние.

Свинья – 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935

Уроженцы этого знака обретут финансовую стабильность в 2022 году – они могут позволить себе крупную покупку, о которой раньше только мечтали. Кроме того, Свиньи могут получить крупную сумму денег от родственников – их ждут хорошие новости.

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