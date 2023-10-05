Четыре знака Зодиака примут важное решение в октябре - оно изменит их жизнь

Овен

В начале октября вы обнаружите, что полны решимости двигаться вперед до тех пор, пока не будут выполнены все задачи. И этот темп сохранится на весь месяц. Вы будете себя чувствовать способными на все.

Вы примете решение, которое освободит вас от оков, которые долгое время сдерживали. И это позволит избавиться от страданий и переживаний по прошлому и начать свою совершенно новую и радостную жизнь.

Вам предстоит переосмыслить все, что произошло в вашей жизни за последние несколько лет, найти слабые точки и исправить ошибки, которые уже давно не дают вам покоя.

Близнецы

В середине осени сила формирования вашей судьбы окажется в ваших руках. Поэтому вам понадобится очень тщательное планирование. Если вы захотите, то у вас будет возможность быстро реализовать свои желания путем целенаправленных и обдуманных действий. Стратегический подход и внутренняя уравновешенность будут важными ресурсами на вашем пути.

Будьте верны тем, кто проявляет к вам лояльность, но сохраняйте при этом дистанцию. Освободитесь от связей, которые себя изжили и это принесет вам огромную пользу. Дайте себе время для того, чтобы попрощаться с прошлым. Возможно, рядом с вами есть кто-то, кто мешает вашему прогрессу.

Этот месяц даст возможность избавиться от непродуктивной деятельности или мечтами, которые не осуществляться. Не стоит поддерживать отношения ради социального статуса - задумайтесь, действительно ли все это соответствует вашим ценностям и стремлениям.

Рак

Ваша жизнь в октябре станет значительно разнообразнее и чувственнее. Гармония, которую вы так долго ждали, тихо начнет скользить по всем сферам вашей жизни. Некоторые моменты могут даже вызвать слезы радости. Вас накроет волной удачи и благодарности за то, что произойдет в ближайшие недели.

У вас появится естественная готовность делиться и заботиться о других, а ваш романтический партнер снова станет уделять вам больше внимания и заботы, чтобы сделать вас еще счастливее. У вас начнется новая фаза жизни, в которой вы примете решения, которые определят ваш путь на будущее.

Любовь, чувство безопасности, уверенность в близком человеке - все это даст вам возможность сосредоточиться на своих целях и стремлениях. Позвольте себе погрузиться в то, что сейчас происходит и примите те чудеса, которыми вас одарит судьба.

Рыбы

Звезды приготовили вам послание о необходимости взять на себя ответственность за свои действия. Возможно, вы оказались в ситуации, когда ваши действия заставили поверить экс-партнера в то, что есть шанс на примирение. И если вы сами не уверены в том, что это возможно, события показывают, что между вами все еще теплится какая-то связь.

Возможно, вы сами посредством невысказанных сообщений или смешанных сигналов непреднамеренно дали возможность для неправильных толкований. А может поведение окружающих создало впечатление, что ваши чувства не угасли.

Важно осознавать, что вы не можете контролировать другого человека, его эмоции или восприятие. Вам нужно будет разобраться в этой ситуации, своих чувствах и проанализировать, стоит ли продолжать это общение в будущем. А потом - принять важное решение, которое повлияет на всю вашу жизнь.