Что подарить знакам Зодиака, чтобы расположить их к себе: советы астрологов

Если вы хотите делать правильные презенты людям, ознакомьтесь с мнением астрологов о том, какие подарки лучше всего дарить разным Знакам Зодиака.

Овен

Овнам важен не столько сам подарок, сколько способ вручения. Астрологи советуют людям данного Знака дарить подарки необычно и с выдумкой. Подходите к этому процессу очень осторожно и скрупулезно.

Телец

Финансовый подарок Тельцы сочтут приемлемым и достойным. Тельцам можно дарить деньги, золото или акции. Еще Тельцы являются сладкоежками, так что можно подарить им шоколад или необычную сладость. Это точно им понравится.

Близнецы

Близнецам стоит дарить то, что сможет дать им новые знания. Если Близнецы любят читать, обязательно подарите им книгу. Тем, кто любит играть в настольные игры, можно подарить игру. Главное, чтобы подарок увлек их и помог в развитии, в проведении досуга с пользой.

Рак

Раки — творческие натуры, поэтому простой подарок совершенно точно не оценят. Им понравится необычное украшение для дома, одежда, книга, пластинка с автографом любимого исполнителя. Рака придется удивить, если вы хотите, чтобы ваш подарок понравился.

Лев

Львам очень важен не сам факт получения подарка, а то, как он упакован, да и просто внимание тоже играет особую роль. Если подарить Льву то, о чем он мечтает, но сделать это скучно и без какого-то сюрприза, Лев не будет поражен. А вот если поработать как минимум над упаковкой, это может сработать как надо.

Дева

Девам очень важно практичность подарка. Они оценят то, чем действительно смогут пользоваться каждый день. Упаковка им не так важна. Главное, чтобы подарок можно было использовать, а не поставить на полку и забыть про него навсегда. Девы не любят кучи хлама.

Весы

По словам Весов, подарок для должен быть изысканным. Это могут быть необычные или дорогие духи, красивая одежда. Они ценят комфорт и красоту. Так что это может быть подушка, оригинальный коврик, домашние тапочки.

Скорпион

Представители данного Знака — большие эстеты. Также в каждом подарке для них важен смысл. Если вы не слишком желаете поразить Скорпиона, то выберите для него что-то красивое. Это может быть необычная еда (если он любит поесть) или аксессуар.

Стрелец

Стрельцов поразит яркость и блеск упаковки и статус подарка. Это должно быть что-то весомое и оригинальное. Вы можете не тратить много денег на презент, но лучше не дешевить, ведь Стрельцу это может не понравиться.

Козерог

Козерога проще всего приятно удивить подарком, связанным с его хобби. Это могут быть расходные материалы или нечто для развития талантов. Например, если Козерог любит вышивать, можно подарить новую картину для вышивки. Если он любит играть в видеоигры, можно подарить новый джойстик.

Водолей

Водолеи обрадуются новинкам техники или необычному гаджету. Это творческие личности, которые оценят и подарок. Который поможет им в развитии. Самое главное — не дарить им подарочные сертификаты.

Рыбы

Рыбам нужно дарить нечто очень красивое. Еще они оценят то, что вы сделали своими руками. Если в подарок была вложена душа, это будет лучшее, что можно подарить этим людям. Они обязательно отблагодарят вас и почувствуют вашу любовь.