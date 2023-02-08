Два знака Зодиака предупредили о серьезной опасности до конца недели

14:03, Сегодня
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Фото: canva.com

Рожденные под этими знаками женщины рискуют подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут нарваться на неприятности по собственной глупости на текущей неделе до 12 февраля.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины рискуют подпортить себе жизнь.

Женщинам этих знаков Зодиака грозят неудачи — кто в списке

Не смогут сполна наслаждаться жизнью и приближаться к достижению целей в указанный период женщины-Стрельцы. К концу недели их настигнут внутренние противоречия, которые негативно повлияют на их эмоциональное и психическое состояние.

Астрологи рекомендуют стараться не поддаваться негативным эмоциям и страхам и как следует позаботиться о своей энергетике.

Напряженной вся неделя будет для женщин-Рыб. Избежать серьезных последствий они смогут, если будут сдержаны и не станут никому давать пустых обещаний, а также очаровываться и додумывать. Все это может вызвать кучу проблем, которые еще долго будут влиять на жизнь.
Лучше этот неблагоприятный период переждать в комфортных условиях и в кругу близких людей.

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