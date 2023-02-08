Два знака Зодиака предупредили о серьезной опасности до конца недели

Рожденные под этими знаками женщины рискуют подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут нарваться на неприятности по собственной глупости на текущей неделе до 12 февраля.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины рискуют подпортить себе жизнь.

Женщинам этих знаков Зодиака грозят неудачи — кто в списке

Не смогут сполна наслаждаться жизнью и приближаться к достижению целей в указанный период женщины-Стрельцы. К концу недели их настигнут внутренние противоречия, которые негативно повлияют на их эмоциональное и психическое состояние.

Астрологи рекомендуют стараться не поддаваться негативным эмоциям и страхам и как следует позаботиться о своей энергетике.