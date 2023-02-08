Два знака Зодиака предупредили о серьезной опасности до конца недели

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут нарваться на неприятности по собственной глупости на текущей неделе до 12 февраля.
Об этом пишет УНИАН.
Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины рискуют подпортить себе жизнь.
Женщинам этих знаков Зодиака грозят неудачи — кто в списке
Не смогут сполна наслаждаться жизнью и приближаться к достижению целей в указанный период женщины-Стрельцы. К концу недели их настигнут внутренние противоречия, которые негативно повлияют на их эмоциональное и психическое состояние.
Астрологи рекомендуют стараться не поддаваться негативным эмоциям и страхам и как следует позаботиться о своей энергетике.