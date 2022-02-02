Эти три знака зодиака в 2022 году ждут большие судьбоносные перемены

Астрологи предостерегают, что 2022 год для некоторых знаков Зодиака окажется очень тяжелым временем, наполненным испытаниями и препятствиями в личной сфере. Тем, кто не устоит, грозит развод со второй половинкой.

Кому грозит развод, расставания и ссоры?

Об этом пишет Апостроф.

Овен

Астрологи утверждают, что препятствием спокойной атмосфере и гармонии в семье этому знаку может стать их вспыльчивый характер. Овнам очень сложно контролировать свои эмоции, в ссорах они могут сказать оскорбительные слова, задев и огорчив своего партнера. А вот извиняться за такие поступки не всегда спешат. Еще в этом году так станут звезды, что Овны станут еще раздражительнее, в семье могут участиться скандалы, конфликты, недоверие и личные требования друг к другу. Это будет угрожать расставанию. Астрологи советуют посетить семейного психолога, который мог бы помочь спасти союз.

Близнецы

С начала нового года на этот знак Зодиака посыпятся от их партнеров всевозможные претензии. Многие столкнутся в браке с рутиной и скукой, а кто-то вообще потеряет интерес ко второй половинке. Из-за бытовых вопросов могут возникать ссоры и тема развода станет для Близнецов приоритетной. Звезды позволят наладить отношения. Следует постараться сглаживать острые углы в конфликтах, искать компромиссы, работать над восстановлением отношений. Астрологи советуют проводить откровенные разговоры при недоразумениях. Также не нужно надеяться, что начать строить новые отношения с кем-то станет более простым решением.

Рыбы

Этому знаку Зодиака придется претерпеть кардинальные изменения в личной жизни. Звезды утверждают, что только сначала они будут неприятными. Дело в том, что большинство Рыб почувствуют сомнения в верности партнера, и они действительно будут обоснованными. На самом деле, партнер давно хотел разорвать связь, однако не хватало смелости стать инициатором этого. Звезды советуют хладнокровно взять ситуацию в свои руки и разорвать все, что вас связывает, ни о чем не жалея. Астрологи уверяют, что вскоре обстоятельства изменятся к лучшему. Никогда не нужно держаться за отношения, которые давно себя изжили.

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