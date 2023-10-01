Это будет решающий месяц: что астрологи обещают для всех знаков Зодиака в октябре

Космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.

Астрологи изучили ситуацию на звездных картах, и предупредили, к чему готовиться в этот непростой месяц. Читайте дальше, чтобы узнать, что ждет вас.

Об этом пишет myimperfectlife.com.

Овен

Октябрь может показаться весьма напряженным, но вы выйдете из него победителем. Отношения будут отнимать немало энергии, поэтому важно оставаться в них честными и дипломатичными. Любые разногласия преодолевайте через прямое и откровенное общение. Во время солнечного затмения 14 октября возможны разрывы отношений. Если это случится, значит, так было назначено. А вот на работе ждите интересных предложений от влиятельных людей. Честность и прагматичный подход помогут вам добиться успеха.

Телец

Октябрь потребует от вас проводить больше времени в одиночестве, чем обычно, поскольку ваш внутренний мир будет полон активности. Такие практики, как медитация, мантры и гипнотерапия могут помочь вам найти ответы на важные вопросы. Независимо от того, одиноки ли вы или находитесь в партнерстве, у вас будут возможности для романтических отношений в течение всего месяца, поскольку Венера и Марс будут способствовать вашему сближению с особым человеком. А 28 октября в вашем знаке произойдет полнолуние с затмением. Последствия этого месяца сильно повлияют на ваш взгляд на мир.

Близнецы

Приготовьтесь к напряженному месяцу. В его начале избегайте принятия важных карьерных решений, ведь это будет период путаницы. Он закончится, как только Венера войдет в Деву 8 октября. Хорошие новости могут поступить примерно 24 октября, когда появится новая должность или проект. На социальном фронте внутри вашего сообщества и группы друзей произойдет множество изменений, поскольку ранее скрытая информация выйдет на свет примерно в середине месяца. Поэтому некоторые связи придется разорвать. Во время лунного затмения 28 числа дайте себе время отдохнуть.

Рак

Впереди у вас очень эмоциональный месяц, поскольку ваш планетарный управитель Луна будет вовлечена в мощные затмения. На коридор с 14 по 28 октября запланируйте отдых и уход за собой. Солнечное затмение повлияет на вас сильнее, поскольку оно скорее всего принесет изменения либо дома, либо в вашей карьере. Если вам придется отказаться, например, от возможности работать из дома, попробуйте найти в этом что-нибудь хорошее. А еще полагайтесь на Венеру, которая поможет вам выразить себя ярко. Начиная с 23 октября вы почувствуете себя больше в своей стихии, поскольку наступит сезон Скорпиона.

Лев

В октябре готовтесь к большим откровениям. Кольцевое затмение Солнца принесет прозрения, которые изменят ваш взгляд на жизнь. А вот лунное затмение может стать поворотным моментом в карьере. Вы можете получить интересное предложение или давно заслуженную премию. Наконец, начиная с 8 октября на вашей стороне окажется планета денег Венера. Единственное, на что следует обратить внимание в этом месяце – это Марс в вашем третьем доме, который может сделать вас слишком вспыльчивыми и несколько агрессивными. Держите себя в руках особенно тщательно с 1 по 10 октября.

Дева

Октябрь по праву можно назвать вашим месяцем. Вы получите возможность расслабиться, пообщаться и позаботиться о себе. Связь Венеры с красотой вдохновляет нас также делать покупки. Но помните при этом, что солнечное затмение 14 октября может повлиять на ваше финансовое положение, поэтому в этом месяце следует следить за своими затратами. Если вы находитесь в серьезном партнерстве, влияние будет распространяться на ваши общие финансы и вам, возможно, придется составлять новый семейный бюджет.

Весы

Готовьтесь к переменам. Если вы усердно работали над любимым проектом или недавно получили руководящий пост, возможно, вам придется изменить свою общую стратегию во второй половине месяца. Кольцевое солнечное затмение произойдет 14 октября именно в вашем знаке, что предвещает окончание важных отношений или партнерства. Попытайтесь думать о долгосрочной перспективе сейчас, поскольку это часть плана на 18 месяцев, целью которого является стереть из жизни все, что больше не служит вашему высшему благу. В конце месяца пора поговорить о финансах в вашей семье во время лунного затмения 28 числа.

Скорпион

Это может быть напряженный месяц, но он не принесет вам ничего такого, с чем вы не могли бы справиться. Попытайтесь найти баланс и проводите больше времени с людьми, которых вы считаете наиболее близкими. Обязательно звоните друзьям, когда вам нужно выпустить пар. Сверхмощное затмение 14 октября призвано раскрыть вам большой секрет или важную информацию – используйте полученные сведения разумно. Вполне возможно, что это может положить конец важным отношениям или партнерству во время коридора затмений. У вас подходит к концу период трансформации, поэтому проявите уважение к своей устойчивости и к тому, как вы выросли.

Стрелец

В вашем сообществе друзей и близких людей может случиться драма, а также турбулентность угрожает вашему кошельку. Так что, по возможности, старайтесь тратить меньше и вместо того, чтобы лезть в чужие дела, сосредоточьтесь на собственной карьере. Венера в Деве поднимет эту часть вашего гороскопа, помогая хорошо проходить моменты стресса и кризиса. Ваша способность сохранять спокойствие в эпицентре бури может даже подарить вам новый интересный проект примерно в период лунного затмения. Его действительно хорошие результаты вы увидите уже к весне.

Козерог

Октябрь может быть напряженным месяцем, но при этом он может дать вам невероятно ценные уроки. Плутон в вашем знаке чрезвычайно активен, а это значит, что на вашу орбиту выйдут влиятельные люди. Если вам предлагают работу или деловое соглашение в период с 8 по 14 октября, будьте осторожны в своем решении. Дождитесь, пока Солнце войдет в Скорпион 23 октября, чтобы подписывать какие-то важные бумаги. Именно с этого времени у вас может начаться период плодотворного сотрудничества. Или вы наконец-то найдете идеального специалиста, которого давно искали. В этом месяце демонстрируйте стратегический подход и читайте между строк.

Водолей

На вас свалится целый шквал информации. И начнётся это с самого начала октября. Марс войдет в ваш сектор карьеры 11 октября, предвещая вам шесть недель чистых амбиций. Проявляйте себя и будьте настойчивы на работе и в учебе. Это может принести значительные результаты. Если у вас есть какие-либо проекты, которые нужно запустить, лунное затмение станет удачным моментом. Любовь – еще одна область, в которой вы можете одержать победу, поскольку Венера создаст уютную атмосферу для времяпрепровождения с вашим партнером или с любимыми друзьями.

Рыбы

Для вас урок октября в том, что там, где вы не побеждаете, вы учитесь. Венера в Деве поможет вам укрепить партнерство, однако во время затмения 14 октября вы можете заметить, что не все идет так, как вы изначально планировали и о чем договаривались. Напряженный сезон Весов закончится 23 октября, и вы сможете выдохнуть с облегчением. Возможно, вы даже решите отправиться на выходные с друзьями или любимым человеком во время чувственного полнолуния 28 октября. Насладитесь этим моментом сполна.