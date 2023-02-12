Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля: кого ждут неожиданные деньги, а кого — потери

Зная о возможных денежных рисках, вы сможете избежать многих неприятностей.

Овен

Овнам стоит использовать эти семь дней для трудовых подвигов. Нужно идти вперед без страха и не бояться проявлять инициативу, обсуждать сложные вопросы с начальством, а также заниматься тяжелой работой, которая требует смелости и повышенной сосредоточенности. Фактически, Овны смогут привлечь деньги даже силой мысли, ведь их энергетический фон будет поистине силён. Этим людям удастся воздействовать правильно на окружающих. Мощная Венера будет также помогать, давая нам мотивацию и энергию на то, чтобы мы могли добиваться поставленных целей в сжатые сроки.

Телец

Наступающая неделя принесет Тельцам неоднозначные результаты: с одной стороны, это может быть финансовый успех, с другой — появление новых трат, забот и обязанностей. На этой неделе представителям Данного Знака также удастся найти работу или начать дело, которое принесет в будущем неплохой доход. Неделя с 13 по 19 февраля — самое удачное время для поисков своего предназначения, новых увлечений. Активизация Меркурия поможет не отвлекаться от первостепенных задач.

Близнецы

Близнецам на этой неделе можно смело совершать важные и дорогостоящие покупки. Для этого лучше не выбирать среду и четверг, но зато в остальные дни можно смело заказывать что-то для дома в интернете, либо ходить по магазинам. Полезно будет покупать то, что принесет радость. Позитивные эмоции этой недели запомнятся очень надолго. Звезды открывают перед Близнецам поистине огромные возможности: получится увеличить свои доходы. Для этого необходимо лишь сосредоточенно и с полной отдачей потрудиться над текущими задачами.

Рак

Астрологи советуют Ракам не распылять свое время и энергию на мелочи. Важно следовать своим целям и не обращать внимание на беспочвенную критику со стороны. Если придавать значение всему тому, что будут говорить другие люди, это может привести к крупным финансовым потерям и, что еще хуже, к потере уверенности в себе. Важно чтобы работа приносила наслаждение. Астрологи советуют действовать в своих интересах, полностью доверяя интуиции.

Лев

Самые удачные дни для покупок, обмена валюты, банковских и финансовых операций — понедельник и вторник. В достижении поставленных целей на работе и в бизнесе Львам поможет сила самовнушения. Она же может стать и ахиллесовой пятой — если Львы начнут думать, что у них ничего не получится, то так и случится. Активизация Меркурия указывает на грядущие материальные успехи. Благодаря мудрому подходу к решению проблем, Львам удастся увеличить доходы и потратить заработанные деньги максимально эффективно. Спонтанных покупок лучше избегать в четверг.

Дева

Астрологи рекомендуют Девам побаловать себя какой-нибудь серьезной и важной покупкой — приобрести недвижимость или обновить интерьер дома. На этой неделе можно смело вкладывать средства в акции и ценные бумаги, давать займы. Девам нужно перестать быть добрыми и безотказными. Пришло время подумать о себе и о своем будущем. Умеренный эгоизм поможет этим людям стать счастливее. На этой неделе деньги сами пойдут в руки Дев — об этом говорит усиленный Меркурий в Знаке Водолея.

Весы

Аспект покровителя Венеры с Нептуном в среду может поставить под удар все, что Весы смогли сделать в прошлом. В этот день нужно будет проявлять изрядную осторожность. В остальные дни недели ночные светила помогут притягивать богатство, деньги и процветание. Поддержка всё ещё сильной Венеры поможет представителям этого Знака поймать капризную фортуну за хвост и удержать ее рядом.

Скорпион

Скорпионам необходимо понять, что первостепенную роль в становлении нашей с вами финансовой удачи играет наше собственное сознание, а не планеты. Пришло время перестать программировать себя на бедность. Скорпионов, вероятно, ожидает непростая неделя, наполненная резкими и значительными переменами. Это не значит, что она будет неблагоприятное. Влияние сильной Венеры поможет преодолеть все неприятности и решить все задачи ровно в срок. Все, что требуется на этой неделе — умение относится к деньгам проще. Возможность заработать никуда не денется.

Стрелец

Стрельцам, вероятно, придется намного больше и чаще общаться с людьми по работе. Не исключено, что придется знакомиться с новыми личностями. Внешность может многое рассказать о конкуренте или коллеге. Также важно работать и над своим собственным внешним видом. Важно выглядеть с иголочки и почаще использовать в образе красный цвет, чтобы стать успешнее в денежных делах.

Козерог

Козерогам на этой неделе стоит обращать внимание на знаки судьбы. В особенности это касается тех из них, которые могут указать на то, что выбранный путь ведет в тупик. Это очень важно, поскольку планеты и звезды заинтересованы в том, чтобы помочь Козерогам скорректировать их жизненный путь. Неделя обернется для многих людей этого Знака возможностью воплотить все свои мечты в реальность. Если они готовы действовать, то для них обязательно найдутся удачные перспективы, ведь Меркурий дает таким людям удачу и заряжает оптимизмом.

Водолей

Водолеям сильные Меркурий и Венера помогут понять, чего они на самом деле хотят от жизни. Главное сейчас — не работать спустив рукава и не бояться просить повышения зарплаты. Рациональный подход к тратам и целеустремленность помогут добиться любой цели. Лучше всего, если неделя начнется с построения планов и неспешного решения проблем. Водолеи могут пострадать из-за лишней эмоциональности и импульсивности в отношении денег. Астрологи рекомендуют им стать более экономными и расчетливыми. В таком случае шансов на успех будет больше.

Рыбы

Для Рыб финансовая обстановка будет складываться удачно. Если они будут больше действовать и меньше раздумывать, то получат хорошую прибыль, приятное предложение о работе. Всю неделю позитивное влияние Венеры будет дарить Рыбам уверенность в себе и денежную удачу. При желании можно заняться сложной рутинной работой, но истинных успех будет ждать тех Рыб, которые займутся тем, от чего в их глазах горит огонь, а сердце излучает страсть.