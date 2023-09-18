Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября - советы всем знакам

Астрологический прогноз финансов поможет использовать эту неделю наилучшим образом. Сейчас благоприятное время для привлечения денег, учитывая расп...

Исходя из астрологических прогнозов, можно полагаться на поддержку Фортуны.

Овен

Для представителей данного Знака, согласно финансовому гороскопу, важно освободиться от своих внутренних барьеров. Внутренние сомнения и страхи могут оказать негативное воздействие на финансовые потоки. Для Овнов важно верить в себя, работать спокойно и без лишней суеты, прилагать усилия так, чтобы результаты в первую очередь удовлетворяли их самих. Совершение покупок в этой неделе вполне уместно, но лучше делать их обдуманно.

Телец

Что касается Тельцов, многие из них к концу сентября начнут задумываться о том, что они хотели бы изменить в своей жизни, включая сферу финансов. Это может включать в себя размышления о смене карьеры, профессиональной переподготовке, создании своего бизнеса или других перспективных начинаниях. Однако сейчас рано делать решительные шаги, так как астрологические факторы находятся в нестабильном состоянии.

Близнецы

Для Близнецов активное участие поможет им остаться внутри бюджета. Неизбежные расходы неизбежны, но их можно направить в направлении, приносящем пользу. Особенно важно предусмотреть расходы, которые могут возникнуть неожиданно или в самый неподходящий момент: немедленно откладывать деньги для оплаты кредитов или счетов, дополнять аптечку лекарствами и заблаговременно закупаться кормом для домашних питомцев. Близнецам следует следовать списку дел, чтобы ничего не упустить.

Рак

Что касается Раков, на этой неделе их ожидает насыщенная программа. Они будут участвовать во встречах, совещаниях и мозговых штурмах, а также взаимодействовать с клиентами и партнерами. Кажется, что их деловая активность будет очень высокой, судя по положению звезд. Специалисты рекомендуют им уделить внимание качественному отдыху, чтобы избежать переутомления или проблем с бессонницей.

Лев

Львам советуется сдерживать расходы, так как в будущем они могут понадобиться. На этой неделе будет хорошо заниматься торговлей, но лучше избегать заключения важных сделок в пятницу или, по крайней мере, готовиться к ним очень внимательно. Также это благоприятное время для командировок, поиска новой работы или ведения деловых переговоров. Выдача денег в долг близким также будет уместной.

Дева

Что касается Дев, их жизненные сферы тесно связаны в конце сентября: поддержка от близких влияет на карьерные достижения, самореализация влияет на физическое здоровье, а финансовое состояние влияет на амурные возможности. Многие Девы могут почувствовать желание порадовать своих близких, друзей или партнера приятными сюрпризами. Это хорошее время начать поиски подарков даже на Новый Год, так как, вероятно, они смогут найти предметы со значительными скидками, сохраняя при этом качество.

Весы

Весам будут открыты новые возможности успеха через обучение и приобретение нового опыта. С учетом предстоящих изменений в персональном составе перед наступлением нового года, сейчас настало время усовершенствования навыков. Этот период идеально подходит для участия в тренингах и курсах. Однако стоит помнить, что ничего не получится без усилий, и Весам придется демонстрировать свой прогресс на практике. Кроме того, важно бдительно следить за своими финансами, так как существует опасность стать жертвой мошенников. Поэтому лучше проявить осторожность в финансовых вопросах.

Скорпион

Что касается Скорпионов, им стоит задуматься о предстоящем отпуске. Всем нам нужна энергетическая перезагрузка и смена обстановки, но для чувствительных Скорпионов это особенно важно, особенно во время или после осенней хандры. Даже небольшие незапланированные покупки могут приносить радость, но при наличии финансовых возможностей стоит начать откладывать часть денег в копилку. Это создаст финансовую подушку безопасности.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется избегать пассивности в своих делах, особенно в начале недели, поскольку энергетика Меркурия, покровителя финансов, сильно меняется в это время. Важно помнить, что в этом периоде “вода не течет под лежачий камень”, и чтобы добиться успеха, Стрельцам нужно приложить усилия. Однако стоит отметить, что Вселенная часто поддерживает их усилия, и вера в собственные способности поможет им укрепить свой бюджет и достичь большего успеха.

Козерог

Что касается Козерогов, негативные эмоции могут негативно сказаться на их финансовом положении и даже запустить некую “энергетическую программу бедности”. Представителям этого Знака следует пересмотреть свое отношение к деньгам, особенно если они быстро уходят из их кошельков. Особое внимание следует уделить анализу своих расходов. Если что-то “исчезает” и ведет Козерогов к финансовым трудностям, то необходимо разобраться с этой ситуацией как можно скорее.

Водолей

В период с 18 по 24 сентября Водолеи, возможно, захотят сменить свою обстановку, что потребует некоторых финансовых вложений. Начинается относительно спокойный период, и даже если возникнут неожиданные затраты, Водолеи в конечном итоге смогут извлечь из этого пользу. Также можно попытаться укрепить свои позиции в бизнесе или на работе. Небольшая сумма, отложенная на будущее, может пригодиться.

Рыбы

Что касается Рыб, звезды и планеты советуют им как можно скорее избавиться от долгов. Лучше воздерживаться от слишком громких обещаний и ставить перед собой достижимые задачи, постоянно двигаясь вперед и не останавливаясь на достигнутом. В эти семь дней цели многих Рыб начнут претворяться в реальность, за исключением случаев, когда они уклоняются от них. Важно не поддаваться соблазнам и не пренебрегать действием в конце сентября.