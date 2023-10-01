Гороскоп на 1 октября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Важно сохранять бдительность в общении с незнакомцами и избегать фокусировки на негативных моментах.

ОВЕН – Десятка кубков

У вас появится повод для радости. Это может быть как успешно завершенное задание, так и знакомство с интересными людьми. Возможно, в этот день у вас появится новая любовь или долгожданная дружба. Отметьте, куда именно приведет вас судьба в этот день, и, возможно, вы найдете место, которое станет вашим домом на долгое время.

ТЕЛЕЦ – Паж денариев

Для Тельца – Карта Пажа Денариев: Эта карта символизирует начальный этап материального предприятия. Возможно, вы начнете работать над физическим проектом, который может включать в себя садоводство, питание, диету или физическую активность.

БЛИЗНЕЦЫ – Дама мечей

Для Близнецов – Карта Дамы Мечей: Вас ждет возможность совершить что-то удивительное. Если ранее вы чувствовали себя ограниченными или зависимыми от кого-то или чего-то, то сейчас у вас есть шанс принять правильное решение и навсегда избавиться от этих ограничений.

РАК – Двойка кубков

День будет насыщен глубокой симпатией, любовью, возможностью установления душевного контакта и примирения. Настройтесь на прием этих положительных эмоций, и, возможно, вы снова почувствуете влечение. Если у вас уже есть партнер, то вы сможете пережить новый виток вашей отношений.

ЛЕВ – Паж жезлов

Для Льва – Карта Пажа Жезлов: Паж сулит начало чего-то нового в вашем проекте или деловой сфере. Может быть, на работе вас ожидает увлекательная возможность, или в личной жизни вы встретите интересного человека, из чего впоследствии может возникнуть что-то большее.

ДЕВА – Дама денариев

Для Девы – Карта Дамы Денариев: Не поддавайтесь влиянию других и не давайте им управлять вашими действиями. Продолжайте двигаться к своим целям с уверенностью и последовательностью, так как хорошее, как и хорошее вино, требует времени для созревания.

ВЕСЫ – Рыцарь жезлов

Вас ожидает день, наполненный интенсивными эмоциями. Ваш пылкий характер может проявиться либо в стремлении делать все сразу, либо в ситуации, где страсти будут разгораться до предела. Даже если конфликт кажется мелочью, вы можете позволить себе выразить свои чувства.

СКОРПИОН – Четверка кубков

Для Скорпиона – Карта Четверки Кубков: Появление этой карты может свидетельствовать о разочарованиях в жизни. Будьте внимательны к своему настроению, поскольку даже мелкие неудачи могут вызвать у вас горечь или даже физические неприятности. Даже если у вас есть веская причина для горя, старайтесь не углубляться в негативные эмоции.

СТРЕЛЕЦ – Четверка денариев

Для Стрельца – Карта Четверки Денариев: Стрельцы обладают решительностью и стремлением к победе, но иногда они могут зациклиться на чем-то, что мешает им достичь своих целей. Будьте более осторожными и учитесь управлять своими ресурсами, иначе вам может прийти не то, что вы ожидали.

КОЗЕРОГ – Пятерка жезлов

Вам следует оставаться в хорошей форме, так как вас ожидают испытания, где вам придется продемонстрировать свою мастерство. Это типичные ситуации, будь то экзамен, проверка на профессиональные навыки или противостояние различных точек зрения. Неважно, это соревнование с конкурентами, столкновение мнений или психологическое противостояние с близким человеком – вам нужно смело взять инициативу в свои руки и доказать, что вы по-прежнему остаетесь на высоте.

ВОДОЛЕЙ – Король кубков

Для Водолея – Карта Короля Кубков: Важно осознанно управлять своими эмоциями, позволяя им проявиться. Не стесняйтесь выражать свои чувства, однако старайтесь передать другому человеку, как сильно вы его любите, какие проблемы вас тревожат или в чем заключается ваша настоящая страсть.

РЫБЫ – Туз денариев

Для Рыб – Карта Туза Денариев: Схватывайте удачные моменты. Выбирайте возможности, которые могут быть полезны при реализации ваших долгосрочных планов, особенно в сфере работы и инвестиций. Вы можете заложить фундамент для своего давнего проекта, о котором вы мечтали так долго.