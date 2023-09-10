Гороскоп на 10 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на воскресенье, 10 сентября 2023 года, по картам Таро предсказывает насыщенный на неприятности и проблемы день для многих знаков Зодиака.

ОВЕН – Пятерка кубков

Приготовьтесь к разочарованиям. Если вы заранее радовались чему-то или считали, что все решено, то этот день может оказаться разочарованием. Не стоит скрывать свои неудачи от окружающих. Чем более честно и открыто вы будете вести себя, тем быстрее найдете новые возможности.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Пятерка денариев

Для Тельца сегодня на картах Таро выпала Пятерка денариев, что может означать, что удовлетворение потребностей будет затруднено, и дела не будут развиваться так, как вы планировали. Возможно, вы не уделяли достаточного внимания своим делам и благополучию. Однако, если вы будете терпеливы и уверены в себе, откроются новые перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ – Императрица

Для Близнецов карта Таро – Императрица, что может указывать на необходимость нежной заботы и любви к себе. Возможно, вы долго игнорировали свою независимость. Сейчас пришло время заботиться о себе и убедиться, что вы не ущемляете себя в удобстве и покое.

РАК – Пятерка мечей

Не ожидайте спокойствия, так как вас, возможно, придется бороться с чьей-то злонамеренностью, клеветой или подлостью. Если вы решите защищать правду и устоите до конца, то в будущем избежите подобных ситуаций.

ЛЕВ – Дворец жезлов

Для Льва карта Таро – Дворец жезлов, что указывает на необходимость планирования и стратегического мышления. Эта карта также обещает страсть, активность и энергию. Тот, кому выпала эта карта, стремится к новым высотам, желает власти, признания и успеха.

ДЕВА – Паж денариев

Для Девы карта Таро – Паж денариев, что обозначает предоставление шанса, даже если вы не ожидали его получить. Реагируйте сразу, когда предложат выгодную сделку, помощь или поддержку. Не упускайте эту возможность и наслаждайтесь ей в полной мере.

ВЕСЫ – Девятка жезлов

Не стесняйтесь проявить некоторую долю недоверия к окружающим в этот день. Будьте бдительны и осторожны, даже к тем, от кого не ожидаете опасности. Если ваши слова или действия столкнутся с неожиданным сопротивлением, лучше не настаивайте на них и отложите на будущее.

СКОРПИОН – Маг

Для Скорпиона карта Таро – Маг, что подчеркивает вашу независимость и способность принимать собственные решения. У вас есть достаточно сил для разных задач. Важно быть бдительным и осторожным, и тогда удача будет на вашей стороне.

СТРЕЛЕЦ – Паж мечей

Для Стрельца карта Таро – Паж мечей, что предупреждает о возможной критике и отклонении ваших предложений. Будьте готовы к этому и не вступайтесь в споры. Иногда критика может содержать ценные замечания, поэтому стоит внимательно прислушаться к ней, чтобы получить ясность во многих вопросах.

КОЗЕРОГ – Восьмерка кубков

Вас ожидает необходимость отпустить то, что было частью вашей жизни долгое время или казалось вам привычным и само собой разумеющимся. воскресенье будет вызовом, и если что-то вас огорчит, не сдавайтесь, идите вперед. Вскоре вы поймете, ради чего нужно было расстаться со старым.

ВОДОЛЕЙ – Дама денариев

Для Водолея карта Таро – Дама денариев, советует оставаться решительным и не поддаваться манипуляциям окружающих. Следуйте вашим планам и не забывайте о долгосрочных целях. Возможно, встреча с доброй женщиной, обладающей материнским сердцем, будет иметь важное значение для вашего будущего.

РЫБЫ – Шестерка мечей

Для Рыб карта Таро – Шестерка мечей, что предвещает необычные перемены и чувство страха перед ними. Важно не сдаваться и действовать решительно и сознательно, даже если это кажется сложным. После того как сделаете необходимый шаг, у вас найдется поддержка и помощь, которые помогут вам справиться с изменениями.