Гороскоп на 11 марта 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Важно внимательно рассмотреть все предложения, поступающие в этот день.

ОВЕН – Колесо Фортуны

Удача – капризная и переменчивая дама, как и полагается женщине, она может мгновенно изменить свое настроение. Гороскоп на завтра предвещает возможные трудности, которые, вероятно, возникнут из-за вашей неуверенности. Не стоит сваливать все на неудачу, важно обдумать свои действия, потому что каждый является архитектором своей судьбы.

ТЕЛЕЦ – Воздержание

Для Тельца гороскоп на сегодня говорит о воздержании. Вам предстоит период отдыха перед новыми вызовами. У вас будет много энергии и сил для новых начинаний, но ваша лень будет препятствовать вам. Не стоит поддаваться своим слабостям и действовать под влиянием эмоций. Постарайтесь не торопиться, но и не оставаться бездействующими.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Кубков

Гороскоп на субботу для Близнецов предвещает облегчение после долгого периода трудностей. Возможно, вы сможете освободиться от тяжелого бремени, которое давно лежало на ваших плечах. Это может быть завершение проекта или покупка давно желаемой вещи. В любом случае, эмоции будут приятными.

РАК – Семерка Жезлов

Гороскоп на завтра для Рака говорит о необходимости понимать, что иногда для достижения желаемого требуется большое количество усилий, и для защиты своих интересов необходимо бороться до конца. Желание не достаточно, чтобы добиться успеха, поэтому гороскоп на завтра советует начать действовать прямо сегодня.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Для Львов гороскоп на субботу предупреждает о слишком высоких требованиях, которые они выдвигают к окружающим. Важно понять, что никто не обязан им чего-то должен, и снизить свои ожидания, чтобы избежать конфликтов и создания врагов.

ДЕВА – Шестерка Мечей

Для Дев гороскоп на завтра предсказывает трудности, но также возможность понять некоторые важные вещи. Например, переоценить влияние некоторых людей на свою жизнь и наконец-то избавиться от старых обид.

ВЕСЫ – Десятка Денариев

Для Весов гороскоп на субботу предупреждает о возможной неприятности из-за их легкомыслия и двуличности, которые приводят к конфликтам. Стоит пересмотреть свое поведение и стать более последовательным.

СКОРПИОН – Солнце

Скорпионам гороскоп на завтра предсказывает успех в достижении целей, поэтому стоит следовать своим планам и стараниям. Возможно, настало время получить заслуженную благодарность за свои усилия.

СТРЕЛЕЦ – Двойка Мечей

Для Стрельцов важно обратить внимание на свою общую жизненную ситуацию, как физическую, так и духовную. Возможно, что-то не даёт вам покоя и мучает изнутри, но вы не можете понять, в чем проблема. Это происходит не случайно, скорее всего, в прошлом была допущена ошибка, которую необходимо исправить.

КОЗЕРОГ – Туз Денариев

Гороскоп на субботу для Козерогов предвещает удачу в деловой сфере жизни. Вам обязательно удастся достичь заслуженного успеха. Возможно, вы уже давно задумывались о том, чтобы что-то изменить в своей жизни, и сейчас пришло время смело идти на эти изменения.

ВОДОЛЕЙ – Шут

Для Водолеев день станет настоящим уроком о том, что жизнь не всегда следует их желаниям и планам. Возможно, вы осознаете, что время пришло для серьезных перемен и решительных действий, которые позволят вам преобразить свою жизнь.

РЫБЫ – Дьявол

С другой стороны, Рыбы должны быть осторожны и готовы к предательству со стороны близкого человека, который скрывает свои истинные намерения. Дьявол символизирует ложь и обман, но если вы будете осторожны и предельно внимательны, то сможете избежать удара и избавиться от этого человека в своей жизни.