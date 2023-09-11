Гороскоп на 11 сентября: день, когда нельзя тратить время впустую

Важно вспомнить, что на календаре понедельник - необходимо избегать пустых разговоров, перманентных телефонных звонков, общения в мессенджерах социальных сетей и просто витания в облаках, когда готов делать все, что угодно, только бы не работать. Стоит ли говорить, что о каждой потерянной даром минуте впоследствии придется пожалеть.
Об этом пишет ТСН.
Овен (21.03 – 20.04)
В работе и бизнесе дела будут идти гладко, без задержек и осложнений, стоит воспользоваться благоприятным периодом, чтобы решить серьезные вопросы, которые до сих пор считались безнадежными.
Телец (21.04 – 21.05)
День, когда не стоит тратить время на мелкие, незначительные дела, можно – и нужно – брать в работу только действительно важные и серьезные проекты, в это время вы сможете осуществить их без особого труда.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Под запретом находятся любые волнения – это может негативно сказаться на состоянии здоровья, поэтому необходимо максимально отключить эмоции и не реагировать на возможные провокации недоброжелателей.
Рак (22.06 – 22.07)
Думая о хорошем, обращайте внимание на мысли, приходящие в голову – они могут стать ценным советом, который поможет понять, как поступить в сложной житейской или профессиональной ситуации.
Лев (23.07 – 21.08)
Очень важно уделить время – если не весь день, то хотя бы его половину – своим друзьям и близким: общение с ними поможет вам сбросить накопившийся груз негатива и настроиться на позитив.
Дева (22.08 – 23.09)
Решение профессиональных вопросов лучше отложить на пару дней, а освободившееся время, несмотря на понедельник, посвятить отдыху – например, своему хобби, которым вы давно не занимались.
Весы (24.09 – 23.10)
Необходимо найти баланс ежду активной деятельностью и ленью – как первое, так и второе совершенно неприемлемо: лучше всего для этого дня подойдет хобби – никакое другое занятие вас так не порадует.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Не вступайте в споры с близкими людьми и, уж тем более, не высказывайте им свое мнение безапелляционно, как вы это обычно делаете: если не хотите кривить душой и подстраиваться под ух убеждения, лучше промолчите.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Общаясь с друзьями или родными, не хвастайтесь своими достижениями: не все умеют с легкостью соглашаться с тем, что ни в чем не преуспели – не стоит провоцировать людей на негатив.
Козерог (22.12 – 20.01)
Чем бы вы сегодня ни занимались, не отвлекайтесь на пустые разговоры, которыми – как назло! – будут отвлекать вас окружающие: вместе со словами уйдет энергия, которая отпущена вам звездами на этот день.
Водолей (21.01 – 18.02)
Звезды предостерегают вас от риска, к которому вас сегодня может тянуть, как магнитом: желаемого результата достичь все равно не удастся, а вот потерять деньги можно будет вполне.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Сегодня поссориться с близким человеком можно из-за любой мелочи, а вот последствия такого конфликта могут оказаться более чем серьезными, поэтому острые углы в этот день – как никогда – необходимо сглаживать.