Гороскоп на 12 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Вторник, 12 сентября 2023 года, согласно гороскопу на Таро, обещает насыщенный день с неожиданными ситуациями для большинства представителей знаков...

Будьте бдительны и осторожны в своих стремлениях, не расслабляйтесь.

Овен – Паж жезлов

Паж вносит новое начало в определенную сферу жизни или проект. Возможно, на работе представится интересная возможность, а в личной жизни вы можете встретить увлекательную личность, и это начнет расцветать со временем как пламя.

Телец – Дама денариев

Для Тельца, представленного Дамой денариев, важно не поддаваться влиянию других и последовательно двигаться вперед, следуя заранее намеченному плану. Помните, что как хорошее вино, успех требует времени и терпения.

Близнецы – Дама мечей

Близнецы, представленные Дамой мечей, могут ожидать возможность осуществить фантастический переворот в своей жизни. Если вы чувствовали себя ограниченными или зависимыми, это время, чтобы принять важное решение и навсегда освободиться от этих ограничений.

Рак – Рыцарь жезлов

Предстоит горячий день, и это может проявиться через ваш страстный характер, который будет вас толкать к желанию “все и сразу”. Возможно, вы окажетесь в ситуации, где страсти будут закипать. Даже если это всего лишь мелочи, вы можете дать волю своим эмоциям и один раз в жизни действовать по велению сердца.

Лев – Десятка кубков

Для Льва, представленного Десяткой кубков, наступит радостный момент. Это может быть результатом успешно выполненной работы или знакомства с привлекательными людьми. Возможно, это приведет к новой любви или дружбе. Обратите внимание на то, куда вас занесет судьба в этот день, потому что это место или событие может стать вашим долгосрочным домом.

Дева – Паж денариев

Для Девы, символизированной Пажем денариев, на горизонте маячит начало нового материального предприятия. Возможно, вы приступаете к созданию физического объекта или запускаете проект, связанный с садоводством, питанием, диетой или физической активностью.

Весы – Двойка кубков

День будет наполнен глубокой симпатией, любовью, душевными контактами и возможностями для примирения. Подстройтесь на прием сигналов своей души, и, возможно, вы снова почувствуете влюбленность. Для тех, у кого уже есть специальный человек в жизни, это время может принести новое расцветание и свежесть в вашей любви.

Скорпион – Пятерка жезлов

Для Скорпиона, представленного Пятеркой жезлов, важно быть в хорошей форме, так как вас ожидают испытания, сравнимые с экзаменом. Это могут быть соревнования с конкурентами, противоборство мнений или даже психологические конфликты с близкими людьми. Необходимо сразу принимать их вызов и доказать, что вы по-прежнему владеете ситуацией.

Стрелец – Четверка кубков

Для Стрельца, обозначенного Четверкой кубков, важно следить за своим настроением, так как вы можете быть разочарованы в некоторых аспектах жизни. Не дайте незначительным мелочам вызвать у вас горечь или физическое недомогание. Даже если у вас есть серьезные причины для огорчения, не углубляйтесь в свое горе.

Козерог – Король кубков

Важно осознанно управлять своими эмоциями и давать им проявляться. Не стоит скрывать свои чувства, но старайтесь передать другому человеку, насколько сильно вы его любите, какие проблемы вас тревожат или какое дело приносит вам наибольшую беспокойство.

Водолей – Четверка денариев

Для Водолея, обозначенного Четверкой денариев, характерна решимость выиграть, но часто вы зацикливаетесь на чем-то, что на самом деле мешает вам достичь своих целей. Это может привести к тому, что вместо желаемого результата вы получите нечто противоположное.

Рыбы – Туз денариев

Для Рыб, символизированных Тузом денариев, важно ловить удачные моменты. Выбирайте возможности, которые могут пригодиться в будущем, особенно в сфере работы и инвестиций. Это может стать фундаментом для вашего долгосрочного проекта, на который вы так давно мечтали.