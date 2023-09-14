Гороскоп на 14 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп, основанный на Таро, предсказывает, что в четверг, 14 сентября 2023 года, Ракам стоит ожидать возврата к прошлому, в то время как

Водолеев ждет освобождение от своих недавних трудностей.

Овен – карта дня Таро “Дурак”

День будет проходить легко и успешно, дела будут развиваться без проблем, а трудности решатся сами по себе. Принятие правильного решения играет важную роль в вашей судьбе.

Телец – карта дня Таро “Пятерка кубков”

Для Тельца, согласно карте дня Таро “Пятерка кубков”, сегодняшний день может быть непростым. Существует риск разочарования в важных вещах или в отношениях с близкими. Однако не стоит слишком драматизировать ситуацию, так как все можно исправить.

Близнецы – карта дня Таро “Рыцарь пентаклей”

Для Близнецов, согласно карте дня Таро “Рыцарь пентаклей”, предстоит ожидать приятных новостей и финансовых поступлений. Однако успех во многом будет зависеть от вашего окружения и поддержки коллектива. Постарайтесь завоевать их поддержку.

Рак – карта дня Таро “Шестерка кубков”

Вашу душевную равновесие может нарушить событие, связанное с вашим прошлым. Это может быть как сообщение от старого знакомого, так и всплытие давних финансовых обязательств. Не бойтесь оглянуться в прошлое и рассмотреть вчерашние события.

Лев – карта дня Таро “Повешенный”

Для Льва, согласно карте дня Таро “Повешенный” в перевернутом положении, день может принести ощущение бездействия. Вам может быть трудно принимать решения и вы будете избегать решения проблем, которые зависят от вас. Однако важно помнить, что сами по себе проблемы не решатся.

Дева– карта дня Таро “Рыцарь пентаклей”

Для Девы, согласно карте дня Таро “Рыцарь пентаклей” в перевернутом положении, день подготовит неприятное событие, которое затронет вашу материальную сферу. Будьте готовы к хитростям со стороны конкурентов. Не стоит недооценивать их, лучше действовать оперативно и предупреждающе.

Весы – карта дня Таро “Сила”

Сегодняшний день может показаться вам сложным, но у вас есть возможность превратить любое событие в свою пользу. Похоже, что вас испытывают, но вы успешно справитесь с этой проверкой.

Скорпион – карта дня Таро “Десятка пентаклей”

Для Скорпиона, согласно карте дня Таро “Десятка пентаклей”, ожидается приятные новости и события, которые принесут вам близкие люди. Ваши отношения отличаются гармонией и взаимопониманием. Сегодня можно поговорить по душам.

Стрелец – карта дня Таро “Королева жезлов”

Для Стрельца, согласно карте дня Таро “Королева жезлов”, это хороший день, когда все ваши начинания успешно сбудутся. Ваша работа и карьера развиваются наилучшим образом, и деньги будут приходить к вам, стоит только уметь их уловить.

Козерог – карта дня Таро “Десятка пентаклей”Сегодняшний день может принести не самые приятные известия, и их источником могут быть ваши близкие. Это могут быть финансовые убытки, отказы в поддержке или конфликты, связанные с имуществом.

Водолей– карта дня Таро “Король мечей”

Для Водолея, согласно карте дня Таро “Король мечей”, судьба предоставляет вам возможность избавиться от давно беспокоившей вас проблемы. Обстоятельства складываются в вашу пользу, и решение трудностей будет происходить с легкостью и без больших усилий с вашей стороны.

Рыбы– карта дня Таро “Колесница”

Для Рыб, согласно карте дня Таро “Колесница”, вы полностью контролируете ситуацию и способны управлять ею. Вы готовы взяться за любую задачу и успешно справиться с ней благодаря проявленной дисциплине и организованности.