Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда у нас появится надежда

День, когда человек обретает духовную – и душевную – силу, но испытывает физическую слабость.

Начало лунного месяца создает хорошее – легкое – настроение, подпитывающееся надеждами на то, что будущее будет счастливее, чем прошлое. Действовать в это время не стоит – энергии все равно не хватит, а вот планировать грядущие достижения не только можно, но и нужно. Также это день, когда можно мечтать – есть вероятность того, что часть з них в ближайшее время сбудется.

Об этом пишет ТСН.

Овен

Овнам не стоит приступать к работе над новым проектом, как говорится, с места в карьер: они очень быстро растеряют существующий у них запас сил и будут вынуждены на время отказаться от работы.

Телец

Не стоит давать «ценные» советы тем, кто не будет вас об этом спрашивать: ваше поведение могут счесть навязчивым, а, значит, дадут вам понять, что вы суете нос не в свое дело: вроде бы, мелочь, но неприятно.

Близнецы

Постарайтесь провести день в тишине и покое: нежелательно с самого утра куда-то мчаться и хвататься сразу за несколько дел: успехом они не увенчаются, а вот ощущение бездарно потраченного времени оставят.

Рак

Чтобы не топтаться на месте, делая – по присущей вам привычке – шаг вперед и два назад, необходимо заранее составить подробный план и скрупулезно следовать ему, тогда все удастся успеть.

Лев

Важных дел у вас сегодня не предвидится, поэтому посвятите день отдыху: восстановив силы, вы уже завтра сможете снова вернуться к роботе.

Дева

Не стоит закатывать любимому человеку скандал только потому, что его взгляд на какой-то предмет отличает от вашего: оставьте за ним право на собственное мнение и не навязывайте свое.

Весы

День стоит потратить на то, чтобы привести себя в форму: нельзя сказать, что вы давно не занимались собой, но поскольку это занятие вас расслабляет и успокаивает, стоит уделить ему время.

Скорпион

Самое неприятное, что может ждать вас в этот день – это общение с начальством, но эту проблему легко решить – просто не попадайтесь ему на глаза, а еще лучше – возьмите отгул и останьтесь дома.

Стрелец

Спокойные энергии дня благоприятны для переоценки ценностей: постарайтесь понять, какие – профессиональные и жизненные – цели действительно являются вашими, а какие – навязаны СМИ или обществом.

Козерог

Занимаясь анализом своей недавней деятельности, необходимо делать исключительно конструктивные выходы, которая позволит разработать правильные тактику и стратегию, самокритика – под запретом.

Водолей

Нежелательно принимать важные решения – особенно, в профессиональной деятельности: велика вероятность того, что они окажутся ошибочными, и все придется переделывать, а это лишняя трата времени и сил.

Рыбы

Хотя бы часть дня необходимо посвятить прогулке на свежем воздухе – лучше всего в парке или возле водоема: это даст возможность сосредоточиться на своем внутреннем мире и успокоиться.