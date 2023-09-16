Гороскоп на 16 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овнам стоит быть особенно бдительными, так как существует высокий шанс столкнуться с разочарованиями, в то время как Рыбы должны оберегать свои сло...

Овен– карта дня Таро “Пятерка кубков”

Сегодня не самый удачный день для вас, и возможно, вы столкнетесь с разочарованиями в отношениях с важными для вас людьми или в важных делах. Ваши надежды могут не сбыться, но не стоит делать из этого слишком большую драму. Все исправимо.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Паж жезлов”

Для Тельцов карта дня Таро – “Паж жезлов” предвещает положительные изменения в деловой сфере, которые могут варьироваться от смены работы до ремонта дома. Вы двигаетесь в правильном направлении, и вас ждет заслуженная награда.

Близнецы – карта дня Таро “Страшный Суд”

Близнецам предстоит важное событие в их жизни, как подсказывает карта дня Таро – “Страшный Суд”. Возможно, изначально вы недооцениваете его значение, но оно повлияет на вашу будущую судьбу и начнется новый этап.

Рак– карта дня Таро “Десятка кубков”

Этот день просто великолепен, и влюбленные пары могут лишь мечтать о таком. Самое лучшее, что вы можете сделать, это провести его в компании своей семьи и близких людей. Вас ожидает атмосфера гармонии и взаимопонимания.

Лев– карта дня Таро “Четверка пентаклей”

Для Львов карта дня Таро – “Четверка пентаклей” обещает приятные моменты. Вы будете довольны своей работой, делами в бизнесе и финансовым положением. Судьба сегодня приготовила вам щедрый подарок, и важно не упустить этот шанс.

Дева– карта дня Таро “Пятерка жезлов ”

Для Дев стоит ожидать день, полный соревновательного духа и конкуренции, согласно карте Таро – “Пятерка жезлов”. Вам придется постоянно доказывать свою компетентность и превосходство перед окружающими в рабочих вопросах.

Весы – карта дня Таро “Колесница”

Вы обладаете полным контролем над ситуацией и способны справляться с любым делом, которое возьмете в руки. Это достигается благодаря вашей высокой дисциплине и отличной организации.

Скорпион– карта дня Таро “Восьмерка кубков”

Для Скорпионов карта дня Таро – “Восьмерка кубков” подразумевает, что сегодняшние обстоятельства потребуют от вас решительных действий. Возможно, вы столкнетесь с трудностями, и придется изменить свой путь в противоположное направление.

Стрелец – карта дня Таро “Восьмерка жезлов”

Согласно карте Таро – “Восьмерка жезлов”, для Стрельцов сегодня существует высокий риск потерять что-то важное. Это может быть связано с вашей медлительностью и неорганизованностью. Постарайтесь уделить больше внимания текущим проблемам.

Козерог – карта дня Таро “Четверка мечей”

Возможно, вы пытаетесь избежать решения каких-то проблем и закрыть глаза на некоторые неприятные обстоятельства. Однако позволять всему идти своим чередом не является наилучшим вариантом, поэтому стоит активно вступить в процесс решения.

Водолей– карта дня Таро “Сила”

Для Водолеев карта дня Таро – “Сила” говорит, что этот день может показаться сложным, но вы обладаете способностью превратить любое событие в свою пользу. Вас, казалось бы, проверяют на прочность, и вы успешно преодолеете этот испытательный момент.

Рыбы– карта дня Таро “Страшный Суд”

Рыбам рекомендуется быть более осторожными в словах и поступках, так как скоро может потребоваться признать свои ошибки. Главное – проявить терпение, благоразумие и дипломатичность.