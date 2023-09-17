Гороскоп на 17 сентября: день, когда приложенные усилия начнут давать плоды

Можно увидеть первые результаты своей деятельности – причем, не только в профессиональном, но и в личном отношении, что в выходной день более важно. Энергия продолжает прибывать, что делает возможным работу над важными проектами – если не профессиональными, то бытовыми и хозяйственными.
Об этом пишет ТСН.
Овен (21.03 – 20.04)
От серьезных физических нагрузок сегодня лучше отказаться: если существует необходимость в работе, то лучше предпочесть умственный труд, который, тем не менее, принесет весомые результаты.
Телец (21.04 – 21.05)
Чрезмерная активность – особенно в отношении спорта, которым многие захотят заняться в воскресенье – может привести к обострению хронических заболеваний, поэтому главное сегодня – спокойное времяпрепровождение.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Не стоит доверять тем, кто по какой-то причине захочет опорочить в ваших глазах близкого вам человека – друга или любимого: вряд ли такие слова будут иметь что-то общее с действительностью.
Рак (22.06 – 22.07)
Необходимо обратить внимание на сновидения этой ночи: несмотря на запутанность и сложность для восприятия, они дадут точный расклад событий нынешнего жизненного периода и подскажут, как действовать.
Лев (23.07 – 21.08)
Ни при каких условиях нельзя срывать зло на близких людях, которые виноваты перед вами только в том, что все время находятся под рукой: вспомните об этом, прежде чем обидеть их незаслуженным упреком.
Дева (22.08 – 23.09)
День – или хотя бы первую его половину – желательно провести в одиночестве, занявшись любимым делом: так вам удастся избежать вспышек плохого настроения и, как следствие, конфликтов с окружающими.
Весы (24.09 – 23.10)
День, когда вам не помешает немного здорового эгоизма: порадовав себя, вы сможете сделать что-то приятное и для других, а, значит, предпочтя собственные интересу чужим, вы позаботитесь и о себе, и о них.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Чувство юмора, которое сегодня будет у вас с ярко выраженным знаком «минус», необходимо контролировать: шутка, которая покажется вам безобидной, может нанести ее предмету серьезный моральный ущерб.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Влияние эмоций будет в этот день настолько сильным, что при их всплеске вы легко можете задеть окружающих, да и сами в результате пострадать, поэтому очень важно держать нервы под контролем.
Козерог (22.12 – 20.01)
Постарайтесь, несмотря на выходной, по максимум загрузить себя работой – так вы сможете сублимировать негативную энергию, которой сегодня будет больше, чем нужно, в полезные – для себя и других – дела.
Водолей (21.01 – 18.02)
Велика вероятность недружественных выпадов со стороны окружающих людей – как близких, так и совершенно незнакомых: постарайтесь не отвечать им аналогичным образом – будьте выше этого.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Важно поддерживать хорошее настроение, тем более, что в выходной для этого существует масса возможностей: посетите театр или концертный зал, сходите на выставку или просто почитайте хорошую книгу.