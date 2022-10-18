Гороскоп на 18 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на вторник, 18 октября, 2022 года, по картам Таро, для всех знаков Зодиака обещает непростой, но продуктивный день.

ОВЕН – Восьмерка жезлов

Удача не будет на вашей стороне всегда. Вы слепы и не видите того, что скрыто у вас перед самим носом. Внимательно оглядитесь и вы поймете, что правда не всегда лучшее из благодетелей.

Об этом пишет Слова и фразы.

Если вы все же не видите – двигайтесь вслепую и доверяйте своим рукам. Так или иначе – в конце пути вы получите ответы на все вопросы.

ТЕЛЕЦ – Тройка кубков

Подобно вину с годами ваша мудрость только становится лучше. Вы странник, который потерялся среди пустыни, но при этом точно знает куда ему надо следовать. Идите за своей звездой, внимательно смотрите на небо и она укажет вам истинный путь. Вы должны помнить, что правда всегда важнее лжи.

БЛИЗНЕЦЫ – Мир

Вы победили слабости и стали сильнее. Но, сделало ли это вас счастливее? Этот вопрос не дает вам покоя, поэтому все валится из рук. Соберите оставшуюся энергию в кулак и направьте ее в правильное русло. Не теряйте себя среди масок и чужих обличий. Вы вольный ветер, но порой даже вам необходим дом и уют.

РАК – Повешенный

Повешенный – одна из самых таинственных и богатых ассоциациями карт. Энергия, на которую указывает эта карта, может относиться к крайностям. Иногда мы жертвуем собой из-за чувства вины, иными словами, изображаем мученика. В другое время – можем плыть против течения.

ЛЕВ – Рыцарь жезлов

Ваши тайные желания рвутся наружу. Вы боитесь проиграть самому себе в битве за собственное благополучие и это терзает вас. Избавиться от страха можно только взглянув ему в глаза, а значит взглянув в глаза самому себе. Вы воин и битвы ждут вас. Но если вы не справитесь с внутренней войной, то никогда не приведете в порядок свой внутренний мир.

ДЕВА – Луна

Ваши слова ничего не значат, пока в них нет ни капли правды. Вы прячетесь, подобно тени в самую темную ночь. Даже лунный свет не открывает вашего истинного лица. Вы, как вол, который затаился за дверью и когда эту дверь откроют – вы нападете. Оставьте это гиблое дело и помните, что даже на самого свирепого зверя – всегда найдется меткий охотник.

ВЕСЫ – Король кубков

Будьте милосердны. Ошибки, которые совершают люди – не повод казнить их, подобно королю-тирану. Вы хотели быть на вершине, но из-за собственного самолюбия и жестокости упали на самое дно. Чтобы вернуться на “трон” постарайтесь увидеть ошибки и справить их.

СКОРПИОН – Семерка денариев

Эта карта говорит о добродетели терпения. Вам нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Карта также указывает, что выращенное вами теперь может расти само, не требуя вашего постоянного внимания, и теперь вы можете отойти в сторону и просто наблюдать за его ростом.

СТРЕЛЕЦ – Четверка мечей

Настало время отойти от дел и отдохнуть. Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы. Звездное небо на карте говорит о безграничности творческого потенциала.

КОЗЕРОГ – Рыцарь мечей

Вы должны безраздельно сосредоточиться на своей цели, чтобы ничто вас не отвлекало, поскольку Рыцарь пытается победить земное притяжение (то есть инерцию, с которой боремся мы все) чистой силой воли.

ВОДОЛЕЙ – Девятка денариев

Вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов. Вы остались одни и сами отталкиваете помощь.

РЫБЫ – Правосудие

Правосудие это одна из тех карт, название которых также является хорошим описанием значений. Честность, равенство и справедливость становятся преобладающими принципами, с которыми вы проживаете свою жизнь. Без этой энергии жизнь была бы сведена к простому выживанию.