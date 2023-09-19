Гороскоп на 19 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на 19 сентября 2023 года, основанный на Таро, предсказывает, что Раки будут находиться под благосклонным влиянием Судьбы, которая будет ис...

Овен – карта дня Таро “Тройка кубков”

Будьте осторожны и старайтесь не поддаваться эмоциям, чтобы избежать искушений и нарушения запретов. Важно сохранить хладнокровие. Близнецам рекомендуется быть бдительными, так как обстоятельства могут создать соблазн использовать нечестные методы для достижения цели. Помните, что такие действия могут повредить вашей репутации.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Маг”

Для Тельцов, карта дня Таро представлена как “Маг”, что может сигнализировать о необходимости воздержаться от принятия важных решений сегодня, так как вы можете неправильно воспринимать ситуацию и допускать ошибки. Лучше перенесите это на другой день.

Близнецы – карта дня Таро “Семерка мечей”

Близнецам рекомендуется быть бдительными, так как обстоятельства могут создать соблазн использовать нечестные методы для достижения цели. Помните, что такие действия могут повредить вашей репутации.

Рак – карта дня Таро “Девятка пентаклей”

Этот день предоставляет вам отличную возможность насладиться приятными моментами и заняться тем, что приносит вам удовольствие. Судьба благосклонна к вам и готова исполнять ваши желания.

Лев– карта дня Таро “Смерть”

Для Львов, карта дня Таро олицетворяет “Смерть”, что может указывать на неожиданные события, которые могут нарушить вашу обыденность. Попытки контролировать ситуацию могут привести к ещё большим трудностям. Лучше всего просто оставаться спокойными и переждать эти события.

Дева– карта дня Таро “Пятерка пентаклей”

Девам следует быть бдительными в финансовых вопросах, так как карта дня Таро представлена как “Пятерка пентаклей”. В этот день возможны убытки, неудачные покупки, неразумные расходы и риски потерять деньги. Также следует быть осторожными, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Весы– карта дня Таро “Паж кубков”

Вам предстоит уникальная возможность приобрести новые и захватывающие знания, которые обогатят вашу жизнь и будут полезными в будущем. Это позволит вам почувствовать прилив творческой энергии и желание исследовать мир вокруг себя.

Скорпион– карта дня Таро “Тройка пентаклей”

Для Скорпионов, карта дня Таро представлена как “Тройка пентаклей”, что подразумевает, что ваши усилия и труд будут оценены окружающими и вознаграждены как одобрением, так и материальными благами от начальства.

Стрелец – карта дня Таро “Башня”

Стрельцам же предстоит внимательно подойти к событиям дня, так как карта “Башня” (в перевернутом положении) указывает на неожиданные повороты, которые могут нарушить ваши планы. В этот день рекомендуется перенести важные дела на другой момент и побыть в уединении для обдумывания ситуации.

Козерог– карта дня Таро “Четверка кубков”

Вас ожидают приятные сюрпризы в течение этого дня, и важно быть готовыми к новым эмоциям и впечатлениям. Важно не ограничивать себя четырьмя стенами, чтобы не упустить возможность, которую предоставит вам Судьба.

Водолей– карта дня Таро “Туз пентаклей”

Для Водолеев, карта дня Таро представлена как “Туз пентаклей” (в перевернутом положении), что может сигнализировать о приятной финансовой удаче. Однако, важно оставаться осторожными и не поддаваться соблазну жадности и зависти, так как это может помешать вам сохранить благополучие.

Рыбы– карта дня Таро “Двойка жезлов”

Рыбам же предстоит день умственного труда, обучения и разработки планов на будущее. Даже самые фантастические мечты, с которыми вы встретитесь сегодня, могут стать реальностью, если у вас есть решимость и стремление.