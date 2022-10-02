Гороскоп на 2 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на воскресенье, 2 октября 2022 года, по картам Таро говорит, Ракам день принесет радостные и позитивные события, а Стрельцам следует быть осторожнее в словах и действиях.

Овен – карта дня Таро “Тройка мечей”

Это не лучший ваш день. Вас может обмануть или даже предать человек, которому вы доверяли. Постарайтесь преодолеть боль разочарования и докопаться до причины такого поведения.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Паж жезлов”

Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.

Близнецы – карта дня Таро “Туз пентаклей”

Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.

Рак – карта дня Таро “Туз кубков”

Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.

Лев– карта дня Таро “Колесница”

Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Дева– карта дня Таро “Четверка мечей”

Видимо, вы пытаетесь уйти от каких-то проблем и закрыть глаза на ситуацию, которая вас не устраивает. Пускать все не самотек – не лучшее решение, постарайтесь проявить активность.

Весы– карта дня Таро “Четверка пентаклей”

Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.

Скорпион– карта дня Таро “Десятка кубков”

Великолепный день, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.

Стрелец – карта дня Таро “Страшный Суд”

Вам следует быть осторожнее в словах и действиях, потому что вскоре вам придется раскаяться, если вы были неправы. Главное – проявить терпение, благоразумие и дипломатичность.

Козерог– карта дня Таро “Дурак”

День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами по себе. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.

Водолей– карта дня Таро “Королева жезлов”

Хороший день, когда сбываются любые ваши начинания. Ваша работа и карьера складываются как нельзя более успешно. А деньги сами стремятся к вам в руки, только успевайте их ловить.

Рыбы– карта дня Таро “Десятка пентаклей”

Этот день может принести не слишком приятные новости, которые будут исходить от ваших близких. Это могут быть финансовые потери, отказ в помощи, конфликты из-за имущества.