Гороскоп на 2 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – карта дня Таро “Тройка мечей”
Это не лучший ваш день. Вас может обмануть или даже предать человек, которому вы доверяли. Постарайтесь преодолеть боль разочарования и докопаться до причины такого поведения.
Об этом пишет Слова и фразы.
Телец– карта дня Таро “Паж жезлов”
Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.
Близнецы – карта дня Таро “Туз пентаклей”
Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.
Рак – карта дня Таро “Туз кубков”
Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.
Лев– карта дня Таро “Колесница”
Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.
Дева– карта дня Таро “Четверка мечей”
Видимо, вы пытаетесь уйти от каких-то проблем и закрыть глаза на ситуацию, которая вас не устраивает. Пускать все не самотек – не лучшее решение, постарайтесь проявить активность.
Весы– карта дня Таро “Четверка пентаклей”
Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.
Скорпион– карта дня Таро “Десятка кубков”
Великолепный день, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.
Стрелец – карта дня Таро “Страшный Суд”
Вам следует быть осторожнее в словах и действиях, потому что вскоре вам придется раскаяться, если вы были неправы. Главное – проявить терпение, благоразумие и дипломатичность.
Козерог– карта дня Таро “Дурак”
День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами по себе. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.
Водолей– карта дня Таро “Королева жезлов”
Хороший день, когда сбываются любые ваши начинания. Ваша работа и карьера складываются как нельзя более успешно. А деньги сами стремятся к вам в руки, только успевайте их ловить.
Рыбы– карта дня Таро “Десятка пентаклей”
Этот день может принести не слишком приятные новости, которые будут исходить от ваших близких. Это могут быть финансовые потери, отказ в помощи, конфликты из-за имущества.