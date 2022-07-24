Гороскоп на 24 июля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Паж жезлов
24 июля Овны смогут пережить нечто необычное.
Об этом пишет Слова и фразы.
Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя. Так или иначе, не пропускайте подобных знаков.
ТЕЛЕЦ – Четверка денариев
Чувствуйте магию в обыденном. Красота и потенциал, скрытые в материальных предметах вокруг вас. Вы преисполнены решимости выиграть, поэтому напоминаете себе об осторожности, хотя на самом деле вам просто недостает сил и умения выиграть. Вы слишком зациклены на чем-то, что на самом деле мешает реализации ваших планов, поэтому скорее всего вам достанется в результате нечто прямо противоположное тому, чего вы хотели.
БЛИЗНЕЦЫ – Королева мечей
Умейте выбирать аргументы, будьте независимы, находчивы и остроумны. Цинизм и холодный расчет для вас 24 июля худшие качества. Смотрите, чтобы это стремление к независимости не вылилось в войну против всех и вся, которая может завести вас очень далеко.
РАК – Пятерка жезлов
Вы должны быть в форме, потому что вам придется подтвердить свое мастерство. Это нормальная ситуация экзамена, испытания, избегать которой не стоит. Честолюбие не должно превращаться в беспардонность, а мастерство в хвастовство.Не бойтесь помериться силами с другими, даже в новой для вас области.
ЛЕВ – Туз мечей
Вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему или разгадать давно мучившую вас загадку. Будьте внимательны. Так вы не только проникнете в суть дела, но и получите возможность принять наиболее мудрое решение.
ДЕВА – Десятка кубков
У вас есть причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть встреча с симпатичными людьми. Не исключено, что речь пойдет о новой любви или дружбе. Отметьте для себя куда именно приведет вас судьба в этот день.
ВЕСЫ – Рыцарь жезлов
Вы можете дать волю своим чувствам и раз в жизни действовать по велению сердца. Главное не строить далеко идущих планов. Для этого день не подходящий. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки.
СКОРПИОН – Двойка кубков
24 июля пройдет под знаком глубокой симпатии, любви, душевного контакта или примирения. Настройте свои внутренние антенны на прием – и возможно, вам доведется снова влюбиться.
СТРЕЛЕЦ – Туз денариев
Ловите миг удачи. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. 24 июля вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.
КОЗЕРОГ – Верховный жрец
Вы давно чувствуете себя слабым и вам нужна помощь более сильного человека. Попытайтесь справиться со всем самостоятельно и тогда вы получите небывалый результат. Кроме того, не слушайте никого, кто слабее вам. Доверяйте только сильным.
ВОДОЛЕЙ – Паж Денариев
Возможно, вам стоит начать мастерить физический объект или начинать проект, включающий садоводство, питание, диету или физкультуру. Возможно, вы размышляете о том, чтобы стать родителем. Если принимать масть Монет более буквально, вы можете рассматривать новый план сбережений или инвестиций.
РЫБЫ – Луна
Вам выпала эта карта не случайно. Этот день будет сложным, как путь в темноте. Вы будете идти в слепую и вам придется справляться с трудностями. Главное помните, что совсем скоро вас ожидает новое начало и солнечный день.