Гороскоп на 24 июля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на воскресенье, 24 июля 2022 года, по картам Таро предсказывает неоднозначный, но вполне продуктивный день всем знакам Зодиака.

ОВЕН – Паж жезлов

24 июля Овны смогут пережить нечто необычное.

Об этом пишет Слова и фразы.

Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя. Так или иначе, не пропускайте подобных знаков.

ТЕЛЕЦ – Четверка денариев

Чувствуйте магию в обыденном. Красота и потенциал, скрытые в материальных предметах вокруг вас. Вы преисполнены решимости выиграть, поэтому напоминаете себе об осторожности, хотя на самом деле вам просто недостает сил и умения выиграть. Вы слишком зациклены на чем-то, что на самом деле мешает реализации ваших планов, поэтому скорее всего вам достанется в результате нечто прямо противоположное тому, чего вы хотели.

БЛИЗНЕЦЫ – Королева мечей

Умейте выбирать аргументы, будьте независимы, находчивы и остроумны. Цинизм и холодный расчет для вас 24 июля худшие качества. Смотрите, чтобы это стремление к независимости не вылилось в войну против всех и вся, которая может завести вас очень далеко.

РАК – Пятерка жезлов

Вы должны быть в форме, потому что вам придется подтвердить свое мастерство. Это нормальная ситуация экзамена, испытания, избегать которой не стоит. Честолюбие не должно превращаться в беспардонность, а мастерство в хвастовство.Не бойтесь помериться силами с другими, даже в новой для вас области.

ЛЕВ – Туз мечей

Вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему или разгадать давно мучившую вас загадку. Будьте внимательны. Так вы не только проникнете в суть дела, но и получите возможность принять наиболее мудрое решение.

ДЕВА – Десятка кубков

У вас есть причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть встреча с симпатичными людьми. Не исключено, что речь пойдет о новой любви или дружбе. Отметьте для себя куда именно приведет вас судьба в этот день.

ВЕСЫ – Рыцарь жезлов

Вы можете дать волю своим чувствам и раз в жизни действовать по велению сердца. Главное не строить далеко идущих планов. Для этого день не подходящий. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки.

СКОРПИОН – Двойка кубков

24 июля пройдет под знаком глубокой симпатии, любви, душевного контакта или примирения. Настройте свои внутренние антенны на прием – и возможно, вам доведется снова влюбиться.

СТРЕЛЕЦ – Туз денариев

Ловите миг удачи. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. 24 июля вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.

КОЗЕРОГ – Верховный жрец

Вы давно чувствуете себя слабым и вам нужна помощь более сильного человека. Попытайтесь справиться со всем самостоятельно и тогда вы получите небывалый результат. Кроме того, не слушайте никого, кто слабее вам. Доверяйте только сильным.

ВОДОЛЕЙ – Паж Денариев

Возможно, вам стоит начать мастерить физический объект или начинать проект, включающий садоводство, питание, диету или физкультуру. Возможно, вы размышляете о том, чтобы стать родителем. Если принимать масть Монет более буквально, вы можете рассматривать новый план сбережений или инвестиций.

РЫБЫ – Луна

Вам выпала эта карта не случайно. Этот день будет сложным, как путь в темноте. Вы будете идти в слепую и вам придется справляться с трудностями. Главное помните, что совсем скоро вас ожидает новое начало и солнечный день.