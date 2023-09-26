Гороскоп на 26 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Вторник, 26 сентября 2023 года, согласно Таро, обещает Ракам возможность открыть любые двери, в то время как Рыбы могут позволить себе ничего не от...

Овен – карта дня Таро “Шестерка мечей”

В этот день наступят позитивные изменения, которые принесут вам облегчение. Ваши недавние беспокойства разрешатся сами по себе, не требуя вашего активного вмешательства.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Туз пентаклей”

Для Тельцов, карта дня в Таро представляет собой “Туз Пентаклей”, обещая замечательное настроение, энергию и силу. Подготовьтесь к различным приятным сюрпризам в финансовой области, таким как подарки и возможные выигрыши.

Близнецы – карта дня Таро “Король мечей”

В то время как для Близнецов, карта дня в Таро – “Король Мечей”, указывает на необходимость избегать серьезных решений. Вы можете столкнуться с влиятельным противником, который будет создавать препятствия и мешать вам в ваших делах.

Рак – карта дня Таро “Мир”

С использованием искренности и открытости, вы сможете раскрывать двери к сердцу своих собеседников, что предоставит вам возможность не упустить шанс осуществить свои желания.

Лев– карта дня Таро “Десятка пентаклей”Для Львов, карта дня в Таро – “Десятка Пентаклей”, что обещает приятные новости и события, исходящие от близких людей. В ваших отношениях с ними царит гармония и взаимопонимание, что делает возможным откровенные разговоры.

Дева– карта дня Таро “Восьмерка пентаклей”

А для Дев, карта дня в Таро – “Восьмерка Пентаклей”, что намекает на необходимость уделить внимание бытовым аспектам и текущим делам. Также будет полезно завершить начатые ранее задачи, которые по разным причинам были отложены на потом.

Весы– карта дня Таро “Король кубков”

Приготовьтесь к возможности, что некий близкий мужчина может оказать вам поддержку или создать препятствия для осуществления ваших планов. Рекомендуется избегать открытых столкновений с такими людьми и вместо этого лучше подождать и переждать ситуацию.

Скорпион– карта дня Таро “Луна”

Для Скорпионов, карта дня в Таро – “Луна”, указывает на переменчивое и нестабильное настроение, которое может повлиять на ход ваших дел. Ваши желания и мотивы действий могут быть непонятны окружающим.

Стрелец – карта дня Таро “Колесница”

В то время как для Стрельцов, карта дня в Таро – “Колесница”, подчеркивает вашу способность контролировать ситуацию и успешно управлять ею. Вы можете справиться с любым делом благодаря своей дисциплине и организованности.

Козерог– карта дня Таро “Десятка мечей”

События этого дня не будут идти в вашу пользу, и вам стоит быть готовыми к возможным неприятностям и потерям в различных сферах жизни. Противостоять этой неудаче будет бесполезно, поэтому важно принять это и смириться с обстоятельствами.

Водолей– карта дня Таро “Влюбленные”

Для Водолеев, карта дня в Таро – “Влюбленные”, предвещает отличный день для любви. Ваши усилия, направленные на вашего партнера, будут замечены и принесут хорошие результаты. Не стоит бояться выразить свои чувства.

Рыбы– карта дня Таро “Девятка пентаклей”А для Рыб, карта дня в Таро – “Девятка Пентаклей”, указывает на счастливый день, который вы можете посвятить своим желаниям и удовольствиям, занимаясь тем, что вам действительно нравится. Судьба будет благоприятствовать вам и исполнять ваши желания.