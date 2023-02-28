Гороскоп на 28 февраля 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Десятка мечей

Овну сегодня предстоит оценить свои результаты и достижения. Возможно, у него возникнут проблемы в процессе прощания с чем-то или кем-то, что значимо для него. Однако, он может чувствовать облегчение, когда его страдания, трудности или неприятности подойдут к концу.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец – Паж жезлов

У Тельца может появиться возможность взять риск и получить важный знак или шанс. Он должен увидеть этот знак и использовать возможность, несмотря на риски. Также, ему стоит проявлять осторожность при получении предложений и обещаний, которые могут быть несерьезными. На работе или в личной жизни Тельца ждет интересная встреча, которая может привести к чему-то большему.

Близнецы – Пятерка мечей

Близнецы должны действовать активнее и не ждать, что все решится само собой. Лучше попытаться достичь своих целей и честно проиграть, если не получится, чем сдаться без боя. Они не должны ввязываться в сомнительные дела или проекты. Если Близнецы станут защищать правду и продолжать бороться до конца, то в будущем им удастся избежать подобных ситуаций.

Рак – Десятка кубков

В этот день у вас есть повод для радости. Это может быть завершенная работа, приятная встреча с новыми людьми, возможно, даже новая любовь или дружба. Обратите внимание, куда именно приведет вас судьба в этот день.

Лев – Десятка денариев

Почувствуйте магию в оыденном. Вокруг нас скрыты красота и потенциал в материальных вещах. Заключайте выгодные сделки и радуйтесь своему успеху. Не позволяйте жажде разрушения вас погубить.

Дева – Девятка жезлов

Борьба подходит к концу, но не расслабляйтесь, чтобы не подвергнуть себя непредвиденной слабости. Будьте осторожны, не подставляйте себя под удар и не отступайте. Не закрывайтесь в себе, но и не рушьте двери, чтобы продолжать двигаться вперед.

Весы – Рыцарь мечей

Избегайте конфликта. Если он неизбежен, то не допустите резкого охлаждения и ухудшения атмосферы в коллективе. Важно сохранять ясную голову и реагировать хладнокровно. Старайтесь не увлекаться, продумывайте тактику и дискутируйте без эмоций.

Скорпион – Тройка денариев

Вам нужно научиться мастерству и получать знания в какой-то области, чтобы создавать изысканные произведения из сырого материала. Вы имеете силу использовать трансформирующую энергию, чтобы придать форму изысканным творениям.

Стрелец – Король кубков

Ваши эмоции достигли стадии, когда они готовы проявиться в отношениях или на каком-то этапе отношений. Вы готовы сообщить другим о своих чувствах. Вы достигли достаточной зрелости, чтобы давать рекомендации и помогать другим общаться.

Козерог – Дама денариев

В богатой одежде и украшениях Королева Монет наслаждается всем лучшим в жизни. Вы должны сделать то же самое. Не думайте о негативе. Наступил период спокойного наслаждения материальными удовольствиями, а также время быть щедрым с другими.

Водолей – Туз жезлов

Вдохновение придет внезапно. Обнадеживающее начало чего-то нового сможет дать вам силы двигаться только вперед. Сила воли и решительность – это то, что должно сопровождать вас на протяжении этого дня.

Рыбы – Верховный жрец

Вы верите во что-то глубоко. Но сейчас вам следует находить значение выше и ниже материального мира. Этика и мораль помогут вам выйти на правильный путь. Ваша жизненная философия, религиозные учения и традиции предков также смогут вам помочь.