Гороскоп на 28 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

В четверг, 28 сентября 2023 года, гороскоп по Таро предсказывает, что у Близнецов возникшие трудности разрешатся автоматически, в то время как Водо...

Овен – карта дня Таро “Туз кубков”

Прекрасный день ожидает вас, принося радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы к тому, чтобы получить заслуженный подарок, но также не забывайте радовать своих близких.

Об этом сообщает Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Четверка пентаклей”

Для Тельца, карта дня Таро – “Четверка пентаклей”, обещает радостное улучшение в области работы, бизнеса и финансов. Судьба готова подарить вам щедрый дар, не упустите этот шанс.

Близнецы – карта дня Таро “Дурак”

Близнецам предстоит легкий и успешный день, где все задачи будут разрешаться без проблем. Важно принимать мудрые решения, которые будут иметь важное значение для вашей судьбы.

Рак – карта дня Таро “Семерка мечей”

Обстоятельства этого дня создадут возможность использовать нечестные методы, чтобы достичь цели, но стоит помнить, что такие действия могут повредить вашей репутации.

Лев– карта дня Таро “Королева жезлов”

Для Льва, карта дня Таро – “Королева жезлов”, обещает благоприятный день для начинаний, связанных с карьерой, бизнесом и финансами. Вы можете полагаться на поддержку влиятельной женщины.

Дева– карта дня Таро “Пятерка мечей”

Для Девы, карта дня Таро – “Пятерка мечей”, предупреждает, что это не самый благоприятный день. Важно проявлять осторожность и размышленность, чтобы избежать клеветы. При этом следует воздержаться от нечестных методов и обмана.

Весы– карта дня Таро “Страшный Суд”

Эта карта предсказывает наступление важного события в вашей жизни, которое вначале может показаться недооцененным, но оно окажет глубокое влияние на вашу будущую судьбу, и начнется новый этап.

Скорпион– карта дня Таро “Сила”

Для Скорпиона, карта дня Таро – “Сила”, указывает на день, который может показаться непростым, но вы сможете преобразовать любое событие в свою пользу. Вас можно сравнить с человеком, проходящим проверку на выносливость, и вы успешно справитесь с этим испытанием.

Стрелец – карта дня Таро “Пятерка кубков”

Для Стрельца, карта дня Таро – “Пятерка кубков”, говорит о том, что если в последнее время вы переживали много разочарований, то пришло время изменений к лучшему. Восстановление эмоционального комфорта поможет вам обрести уверенность в себе.

Козерог– карта дня Таро “Девятка кубков”

Вас ожидает прекрасный день, полный событий, которые приносят положительные эмоции. В этот день вы можете ожидать разнообразных приятных моментов, начиная от хороших новостей и заканчивая приятными подарками. Это день, когда вы почувствуете себя исключительно счастливым.

Водолей– карта дня Таро “Королева пентаклей”

Для Водолея, карта дня Таро – “Королева пентаклей”, указывает на то, что Судьба готова щедро вознаградить вас. В этот день ваше финансовое положение может заметно улучшиться и сохраниться на долгое время. Важную роль в этом может сыграть влиятельная женщина.

Рыбы– карта дня Таро “Тройка пентаклей”

Для Рыб, карта дня Таро – “Тройка пентаклей”, обещает, что ваши труды не останутся незамеченными и будут оценены в полной мере. Вас ждет одобрение со стороны окружающих, а также материальная награда от начальства.