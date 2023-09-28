Гороскоп на 28 сентября: день, когда нужно активно действовать

День обладает мощной позитивной энергетикой, которая позволит решить любые – даже самые непростые – вопросы.

Главное – не сидеть в ожидании их самостоятельного улаживания, а активно действовать, причем, касается это не только деловых, но и личных вопросов – сами себя они не урегулируют. Единственное, но очень важное условие: что бы человек ни делал, он должен созидать – любое разрушение в этот день наказуемо.

Об этом пишет ТСН.

Овен

Можно посвятить день – или хотя бы его часть – важному занятию, до которого у вас до сих пор не доходили руки – заняться своим имиджем, его усовершенствование будет иметь большое значение для карьеры.

Телец

Агрессивных и неадекватных людей сегодня – впрочем, как и всегда – лучше обходить стороной: призвать их к порядку вам все равно не удастся, а вот нажить себе серьезных неприятностей вы можете вполне.

Близнецы

Узнав, что кто-то распускает о вас негативные слухи, не грустите, а радуйтесь: значит, вы добились серьезных профессиональных – и жизненных – успехов, чем вызвали зависть менее удачливых знакомых.

Рак

Представители вашего знака не любят авантюр, но сегодня звезды рекомендуют вам рискнуть – так вы сможете легко и быстро получить желаемое, особенно если риск будет максимально разумным.

Лев

Каким бы напряженным ни был ваш рабочий график, необходимо найти время для общения с друзьями или родными: с одной стороны, вы выполните свой долг перед ними, с другой, получите от них ценный совет.

Дева

Даже если у вас будет весомый повод для праздника, от алкоголя сегодня необходимо отказаться: под его влиянием вы можете потерять контроль над собой и, как следствие, ситуацией, и натворить дел.

Весы

Успешным окажется решение финансовых вопросов любого масштаба, поэтому, если представителям знака необходимо пополнить банковский счет или заплатить за коммунальные услуги, лучшего времени не найти.

Скорпион

День благоприятен для путешествий любой направленности – как в прямом, так и в переносном смысле – и продолжительности, но особенно успешными окажутся командировки, в течение которых удастся решить все задачи.

Стрелец

На то, что все рабочие задачи решатся сами собой, рассчитывать не приходится, поэтому необходимо приготовиться к упорной и продолжительной работе, но ее результат порадуется.

Козерог

Несмотря на то, что удача будет сопутствовать вам во всех сферах жизни и деятельности, от риска стоит отказаться – в таком случае потери будут гораздо вероятнее, чем прибыль, поэтому осторожность не помешает.

Водолей

Пришла пора помириться с человеком, с которым вас разлучила ссора: он готов извиниться перед вами, но боится, что вы не станете его слушать: облегчите ему задачу – сделайте шаг навстречу.

Рыбы

Тем из вас, кто поверит в себя и свои силы, удастся взять любые вершины профессионального и – особенно! – личного характера: смело говорите любимому человеку о своих чувствах, и вы добьетесь желаемого.