Гороскоп на 29 апреля по картам Таро: все знаки Зодиака

Возможно, некоторым знакам придется в корне изменить свой привычный образ жизни.

Овен – Туз Жезлов

Туз – олицетворение возможностей, открывшиеся перед вами или тех, которые еще предстоит открыть. Туз масти Жезлов обозначает предприимчивость, смелость и готовность пойти на риск, а также вдохновение, энтузиазм и раскрытие личности. Эта карта для Овнов означает преддверие рисковой сделки – соглашайтесь и не проиграете. Вас ожидает успех, особенно, если предстоящее дело исполнять с энтузиазмом.

Телец – Восьмерка Кубков

Восьмерка Кубков – это одна из трех карт “прорыва”, обозначающая печальное прощание. Гороскоп по картам Таро обещает вам дальнюю дорогу. Но дорога эта – закромами сознания. Пересмотрите свои взгляды – вы поймете, что некоторые из них устарели и начните искать новый подход к пониманию базовых понятий существования.

Близнецы – Солнце

Карта Солнца выражает жизнелюбие, радость жизни, теплоту и уверенность в будущем. Близнецы, вам повезло – вас ожидает новая любовь, которая сулит стать той единственной и на всю жизнь. Умение дарить себя – то, что понадобится вам в ближайшее время, и не беспокойтесь – отдавая вы ничего не утратите.

Рак – Двойка Мечей

Эта карта – знак сомнений. Ситуации, в которые вы будете попадать будут неоднозначные, вы постоянно будете сомневаться в результатах своего выбора. Вы слишком полагаетесь на свой интеллект, и пытаетесь анализировать только с точки зрения ума, совершенно невзирая на сердце и интуицию. Ваши сокровенные мечты должны оставаться мечтами, а не переходить в разряд достигаемых целей – только тогда вас перестанут есть сомнения.

Лев – Рыцарь Денариев

Гороскоп на пятницу говорит: вам нельзя расслабляться. Карта олицетворяет усердие, терпением и настойчивость. Трудолюбие – ваше все, именно благодаря ему вы сможете построить фундамент прочного будущего, которого вам так не хватает сейчас. У вас есть чувство отличия между реально действующими методами и случайными совпадениями, а также – понимание путей осуществления своих планов.

Дева – Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков означает дружескую атмосферу, хорошее настроение и мудрую улыбку. Вам стоит побыть наедине с собой – помедитировать, прогуляться на природе или послушать хорошую музыку. Гороскоп на завтра говорит, что все конфликты исчезнут сами собой, а внутри вас поселится гармония и желание самосовершенствоваться. Также предстоящий период жизни обещает быть полным любви, ласки и взаимопонимания.

Весы – Семерка Кубков

Семерка Кубков – это карта иллюзии, миража, призраков. Вы поддаетесь обману, более того – позволяете себя обманывать. Карта кричит вам: откройте наконец-то глаза, так больше быть не может. Пора взглянуть на вещи трезво, или, как минимум – под другим углом. Лучше не участвовать в подозрительных сделках, и тем более не плести интриги. Особенно это касается сферы работы – случайное высказывание, брошенное в порыве эмоций может сыграть против вас и превратиться в море слухов.

Скорпион – Дьявол

Таро подсказывает, что ваши скрытые желания в ближайшее время выйдут наружу. Слабая воля сыграет с вами злую шутку – вернуть уже ничего не выйдет. Вы играете с огнем позволяя худшим сторонам вашей натуры брать верх над всеми остальными качествами. Вредные привычки, непереборчивость во связях, слишком отвязанный отдых будут ожидать вас на каждом шагу. Ваша задача выбрать – поддаться дьяволу или нет.

Стрелец – Отшельник

Отшельник – это карта отрешенности от мира, путь к себе. Если неправильно толковать качества этой карты – интровертность и отрешение от людей – возникает страх одиночества и покинутости. Но правильный настрой поможет найти кое-что большее, чем одиночество. В такие моменты возникает возможность найти то, что мы ищем всю жизнь – ее скрытый смысл, а также увидеть тайные знаки.

Козерог – Шут

Шут – это наш внутренний ребенок. Эта карта обозначает открытость и игру, но также он может выступать в качестве разрушителя. Вы живете только настоящим, легко соглашаетесь на авантюры и выходите сухим из воды, несмотря на озорное поведение. Но это не мешает вам тянутся к большему – в вашем случае – взрослению, изменению взглядов в более ответственную сторону. А извлечение позитива из любого, пусть даже и неприятного опыта, еще никому не мешало.

Водолей – Повешенный

Повешенный, означает, что мы “застряли”, зашли в тупик. Но это не значит вечное пребывание на месте – наоборот, это возможность все изменить, перевернуть с ног на голову. Пока нужно подождать, хотя ожидание может показаться безрезультатным, а также – добровольно пострадать от какой-либо потери или пожертвовать удовольствием ради достижения цели. Жертва, которую вы принесете должна быть осмысленной и тогда вас ждет награда.

Рыбы – Мир

Мир указывает на вновь обретенное единство, гармонию и счастливое завершение некоего хода событий. Что бы вас до этого не преследовало и не одолевало, знайте – скоро все закончиться. И конец истории не сможет вас разочаровать – вы будете счастливы и гармоничны. В период, который знаменует Мир, вы сможете от души наслаждаться жизнью.