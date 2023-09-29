Гороскоп на 29 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на 29 сентября 2023 года, согласно Таро, предсказывает, что для Тельцов откроется шанс приобрести дополнительные знания, в то время как дл...

Овен – карта дня Таро “Туз пентаклей”

Предстоит замечательный день, который принесет вам отличное настроение, энергию и ждет приятные сюрпризы в финансовой области. Будьте готовы к подаркам, призам и другим приятным неожиданностям. Телецам сегодня сулит удачу карта Таро “Паж кубков”.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Паж кубков”

В этот день вы получите шанс приобрести новые и увлекательные знания, которые пригодятся в будущем. Это наполнит вас творческой энергией и желанием познавать мир. Близнецам предстоит соблюдать умеренность согласно карте Таро “Умеренность”.

Близнецы – карта дня Таро “Умеренность”

Основное важное правило на сегодняшний день – вести себя с окружающими дипломатично и внимательно. Искать компромиссы в общении с оппонентами поможет вам разрешить сложные ситуации.

Рак – карта дня Таро “Восьмерка мечей”

Придется принять тот факт, что у вас не будет полного контроля над обстановкой. События этого дня будут развиваться иначе, чем бы вы предпочли, и вы можете почувствовать себя ограниченным и столкнуться с препятствиями.

Лев– карта дня Таро “Король кубков”

Львам сегодня предстоит общение с близкими, друзьями, родственниками и партнерами, и вы можете полагаться на поддержку влиятельных мужчин согласно карте Таро “Король кубков”.

Дева– карта дня Таро “Маг”

В этот день лучше воздержаться от принятия важных решений, так как ваша способность адекватно оценить ситуацию ослабла, и есть риск совершить ошибки. Перенесите решение всех вопросов на другой день. Для Дев ваша карта дня – “Маг”.

Весы– карта дня Таро “Королева кубков”

Подготовьтесь к тому, что вам может быть сложно достичь согласия с родственниками и близкими, и возможны конфликты, которые могут быть инициированы женщиной. Постарайтесь избегать вовлечения в провокационные ситуации.

Скорпион– карта дня Таро “Девятка кубков”

Для Скорпионов сегодня карта Таро “Девятка кубков” обещает отличный день, который принесет положительные эмоции, включая хорошие новости и возможно приятные подарки. Вы будете чувствовать себя счастливым человеком.

Стрелец – карта дня Таро “Двойка жезлов”

Для Стрельцов этот день означает умственный труд, обучение, размышления и стратегическое планирование для будущего. Даже самые фантастические мечты сегодня могут стать реальностью, если вы сильно захотите. Карта Таро “Двойка жезлов” поддерживает вас в этом усилии.

Козерог– карта дня Таро “Рыцарь мечей”

Приготовьтесь к возможности встать перед непростой или не самой приятной ситуацией. Но у вас будет поддержка знакомого мужчины, которому вы сможете полностью доверять. Водолеям предсказывается карта Таро “Паж пентаклей” на сегодня.

Водолей– карта дня Таро “Паж пентаклей”

Ваше материальное положение может улучшиться благодаря новым знакомствам и встречам в этот день. Не упускайте шанс приемлемого предложения, связанного с бизнесом, карьерой или финансами.

Рыбы– карта дня Таро “Семерка мечей”

Рыбы, согласно карте Таро “Семерка мечей”, обстоятельства этого дня могут подтолкнуть вас к использованию не всегда честных методов для достижения ваших целей. Однако будьте осторожны, так как это может повредить вашей репутации.