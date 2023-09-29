Гороскоп на 29 сентября: день, когда нужно противостоять соблазнам

Символом нынешнего дня является библейский Змей-искуситель: в это время возникает множество соблазнов, которым необходимо противостоять.

Поведение человека определяют не разум и интуиция, а инстинкты, которые – по понятным причинам – могут завести совсем не в ту сторону. В совершенных сегодня поступках уже завтра придется раскаяться, поэтому делать что-либо необходимо с осторожностью, предварительно хорошо подумать как над самим поступком, так и над его последствиями.

Об этом пишет ТСН.

Овен

Велика вероятность неприятного открытия, который придется сделать в отношении кого-то из близких: тот, кого вы привыкли считать другом, на самом деле таковым не является, поэтому не стоит за него держаться.

Телец

На первый план выйдут отношения с детьми – особенно, тинейджерского возраста: необходимо, хотя бы ненадолго забыв о работе, уделить им время и внимание, иначе впоследствии придется исправлять ошибки в воспитании.

Близнецы

Лень, которая может одолевать вас с самого утра, придется преодолевать усилием воли: финал рабочей недели – хорошее время для завершения дел, над которыми вы работали весь предыдущий период.

Рак

Сегодня создадутся благоприятные условия для того, чтобы избавиться от неприятных воспоминаний, которые не добавляют вам оптимизма и не создают хорошее настроения, так что можно смело с ними расставаться.

Лев

Откажитесь от советов, которые будут сегодня с большой охотой давать вам окружающие: даже руководствуясь благими намерениями, они, скорее всего, не смогут понять, что нужно именно вам, а, значит, ошибутся.

Дева

Решив помириться со старым другом, отношения с которым в последнее время оставляют желать лучшего, ни в коем случае не вспоминайте о былых обидах – рискуете оттолкнуть его от себя навсегда.

Весы

Не стоит отстаивать свою правоту во что бы то ни стало: оставьте другим право пребывать в свойственных им заблуждениях, особенно если они никоим образом не осложняют вашу собственную жизнь.

Скорпион

Велика вероятность того, что в этот день вы почувствуете упадок сил, которых не хватит даже на решение самых простых задач: посвятите наступающие выходные полноценному отдыху – снова будете готовый в бой.

Стрелец

Лучший способ добиться успеха в этот день –с самого утра взять высокий темп и удерживать его в течение всего дня, так вы успеете закончить все дела до конца рабочего дня, чтобы на выходных отдохнуть, не думая о работе.

Козерог

Можно отправляться в путешествия – причем, как короткие, так и долговременные: в любом случае препятствий на пути не возникнет, напротив обстоятельства сложатся максимально благоприятным образом.

Водолей

Тем представителям знака, которые давно собирались приступить к ремонту квартиры или дома, звезды советуют не медлить с активными действиями: все, что начато сегодня, завершится быстро и успешно.

Рыбы

Информация, из каких бы источников она сегодня ни поступала, достойна внимания, поскольку будет иметь огромное значение – как сегодня, так и в будущем, поэтому нельзя пропускать ее мимо ушей.