Гороскоп на 3 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Кое-кому Гороскоп сулит полный приятных событий и переживаний понедельник, а другим представителям зодиакального круга он принесет негатив и разочарование.
ОВЕН – Король Мечей
Эта карта – сила острого, быстрого, тонкого ума. Сегодня вы полностью можете почувствовать свою творческую, многостороннюю силу, которая часто выражается в непредсказуемой форме. Поэтому, то что вам нужно – реализовывать. По отношению к близким вы будете полны хитрости и ироничной дерзости, а цинизм и критиканство станут вашими самыми близкими спутниками. Не стоит перегибать палку.
ТЕЛЕЦ – Двойка Жезлов
Двойка жезлов показывает, что мы хотим сохранить нейтральную позицию, однако ситуация вынуждает нас высказываться прямо и недвусмысленно. Прекратите сдерживать себя и говорить будто вам все нравится. Наконец-то пришло время высказать всем и все. Не бойтесь – маленькая встряска пойдет вам на пользу.
БЛИЗНЕЦЫ – Умеренность
Таро предлагает вам карту, которая соответствует тому счастливому состоянию, когда человек чувствует себя, любит себя и находится, поэтому в гармоничном равновесии с окружающим миром. Используйте момент для решения сложных задач – они дадутся вам легко и непринужденно. И, главное, получайте кайф и делайте, что хочется. Сегодня удачный день.
РАК – Луна
Эта карта вводит нас в образный мир души, наших снов, мечтаний и откровений. Сегодня вы должны открыть свои самые сокровенные желания второй половинке. Во-первых, это вас сблизит, во вторых, вместе фантазировать и даже реализовать фантазии легче
ЛЕВ – Рыцарь Денариев
Гороскоп по картах Таро говорит, что сегодня для вас день творения. Вы создаете вещи нужные и полезные для своего будущего. Рыцарь Денариев олицетворяет состояние духа, характеризуемое усердием, терпением и настойчивостью, с которыми вы и должны работать в этот понедельник. Такой подход стоит проявить и в личных отношениях.
ДЕВА – Четверка Жезлов
Четверка Жезлов соответствует периоду мира и покоя, во время которого мы раскрываемся навстречу жизни и ее радостям. Сегодня Девы могут спать спокойно – ничего страшного или того, что требует множества усилий не произойдёт. Наслаждайтесь спокойствием и уютом.
ВЕСЫ – Колесо фортуны
Карта предстает либо как символ нашей зависимости и беспомощности перед судьбой, либо как жизненный урок. Кажется, сегодня с вами произойдет ситуация, в которой вы окажетесь бессильным. Если вы почувствуете, что не можете ничего изменить – просто примите. Учитесь воспринимать жизнь по философски.
СКОРПИОН – Семерка Мечей
Карта Семерка Мечей показывает, что сила познания, ясный, острый ум превращаются в хитрости и интриги, подлость и обман. Возможны недопонимания с близкими, а также взаимные мелкие гадости. Они окажутся очень болезненными для обеих сторон и возможно приведут к длительному конфликту. Поэтому сегодня лучше сдержать эмоции.
СТРЕЛЕЦ – Рыцарь Жезлов
Гороскоп по картам Таро сулит вам сегодня излишнюю возбудимость. Всадник Жезлов символизирует жар души, но негативная сторона карты – нетерпение. Поэтому сегодня вы импульсивны и склонны к преувеличениям. Хватит постоянно куда-то бежать – остановитесь и посмотрите на мир и окружение трезво. То, что вы увидите окажется неожиданным.
КОЗЕРОГ – Семерка Денариев
Эта карта означает терпение и медленный рост. Сегодня вам не надо торопить событий, только движение шаг за шагом поможет вам достичь успеха. Ваш путь к непрерывному росту начинается прямо сейчас – двигайтесь уверено и не сходите с выбранной дороги.
ВОДОЛЕЙ – Паж Жезлов
Гороскоп по картам Таро сулит вам некое приключение. Сегодня у вас есть возможность отправиться в путь и выйти за рамки привычной сферы интересов. Это будет рисковый ход, но он принесет вам море удовольствия.
РЫБЫ – Десятка Денариев
Карта обозначает период богатства, стабильности, полноты жизни и уверенности в завтрашнем дне. Вы давно ждали и заслужили некое денежное вознаграждение, которое может стать первым вкладом в дальнейшее стабильное будущее – сегодня вы его получите. Благодаря материальному комфорту вы почувствуете и духовное блаженство.