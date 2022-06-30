Гороскоп на 30 июня 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Вероятно, что-то может поменять ваше отношение к некоторым вещам, да это и к лучшему. Жизнь идет, и важно чтобы в ней все двигалось вперед.

ОВЕН – Влюбленная пара

Гороскоп на завтра пророчит Овнам некую жизненную “рокировку”, но это позволит вам немного встрепенуться и освежить свое отношение к тому, что происходит вокруг. Не бойтесь менять что-то в своей жизни, это пойдет только на пользу. Несмотря на то, что Овны довольно упрямые и не любят, когда что-то идет не по-вашему, им пора реально пересмотреть модель типичного поведения.

ТЕЛЕЦ – Сила

Представителям этого знака гороскоп на четверг пророчит многообразный в плане эмоций день. Первая его половина может быть весьма нелегкой и в определенной мере напряженной, но помните, что после этого придет облегчение. Ваш четверг завершится весело, в компании дорогих вам людей. Будьте терпеливы и сумеете справиться со своим стрессом.

БЛИЗНЕЦЫ – Император

Близнецам пора позаботиться о внутреннем состоянии. Достичь гармонии довольно сложно, но сейчас вам это необходимо. Наверное, не стоит перетруждаться и пытаться охватить все. Так не бывает. Расставьте приоритеты на данное время и увидите, сколько сил вы тратите впустую.

РАК – Воздержание

Гороскоп на сегодня для Раков говорит о том, что не стоит сосредотачиваться на старых обидах. Вы настолько часто вспоминаете о тех, кто ранее перешел вам дорогу, что забываете наслаждаться даже самыми приятными событиями. Может, пришла пора забыть и отпустить неприятные воспоминания. Тогда увидите, насколько ваша жизнь может быть многогранной.

ЛЕВ – Дама Жезлов

Львы столкнулись с преградами. У вас складывается впечатление, что окружающие совершенно перестали вас понимать. Вы словно разговариваете на разных языках, и это иногда провоцирует конфликты. Попробуйте быть менее требовательны к окружению. Сложности в общении не означают, что против вас готовится заговор. Может вы просто устали?

ДЕВА – Паж Кубков

Гороскоп для Дев на завтра предрекает некие перемены. Если вы адекватно на них отреагируете – они будут вам “в плюс”. Если испугаетесь – можете попасть в неловкую ситуацию. День будет наполнен неожиданностями, поэтому постарайтесь быть готовым ко всему.

ВЕСЫ – Король Жезлов

Король Жезлов, выпавший вам в раскладе на четверг, говорит о том, что грядут огромные перемены к лучшему. Наверное, вы долго ждали того, что ваши старания оценят. И вот, настал тот момент, когда все будут восхищаться вашими талантами и выдержкой. Ликуйте и наслаждайтесь – вы этого заслужили.

СКОРПИОН – Двойка Денариев

Гороскоп на сегодня для Скорпионов советует им сосредоточиться на незавершенных делах. На самом деле вы сможете их быстро закончить. Просто соберитесь и сделайте рывок, ведь вам все под силу.

СТРЕЛЕЦ – Туз Денариев

Гороскоп на сегодня пророчит Стрельцам день, который будет ассоциироваться с выбором. Вам поступит весьма любопытное предложение, от которого будет сложно отказаться. Но лучше лишний раз взвесьте все “за” и “против”, тогда картина прояснится. Не торопитесь соглашаться, может быть, вас ждет большое количество трудностей.

КОЗЕРОГ – Семерка Мечей

Гороскоп на четверг обещает Козерогам успешный старт выгодного дела. Ранее вы сомневались, стоит ли начинать двигаться в данном направлении, долго все обдумывали и наконец пришло время действовать. У вас непременно все получится, особенно если планы и намерения будут касаться финансовой сферы жизни. Только вперед!

ВОДОЛЕЙ – Десятка Мечей

Гороскоп на завтра готовит Водолеев к временным трудностям. Они принесут вам малоприятные эмоции, однако при этом смогут закалить от более серьезных неурядиц. Если вы с гордостью перенесете все, что свалится на вашу голову – радуйтесь, дальше придет огромная радость.

РЫБЫ – Туз Жезлов

Рыбы нуждаются в переменах, так как их жизнь стала немного скучной и серой. Подумайте над тем, что вам мешает двигаться дальше и от чего стоило бы избавиться. Не бойтесь совершать безумные поступки, когда, если не сейчас? Иначе можете обречь себя на бесперспективное существование.