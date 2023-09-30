Гороскоп на 30 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Скорпионы могут ожидать положительные изменения в этот день, в то время как Рыбам лучше оставаться бдительными и осторожными в общении с другими.

Овен – карта дня Таро “Король жезлов”

Отличный день для продвижения вашей карьеры. Вы сможете произвести хорошее впечатление на вашего начальства, и это может привести к возможности получить премию, повышение и расширение вашей профессиональной перспективы.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Четверка жезлов”

Для Тельца – карта Таро “Четверка жезлов” указывает на то, что в этот день вам следует ожидать приятные новости и успех. Ваши усилия, которые вы вложили в работу, дадут свои положительные результаты, и день принесет ясность.

Близнецы – карта дня Таро “Страшный Суд”

Для Близнецов – карта Таро “Страшный Суд” подсказывает, что вам стоит быть осторожными в словах и действиях, так как в будущем вам, возможно, придется извиняться, если вы были неправы. Важно проявить терпение, разумность и дипломатичность.

Рак – карта дня Таро “Королева пентаклей”

Судьба приготовила для вас щедрые награды. В этот день у вас есть возможность значительно улучшить свое финансовое положение, и в этом вас поддержит влиятельная женщина.

Лев– карта дня Таро “Четверка кубков”

Для Льва – карта Таро “Четверка кубков” указывает на противоречивый день. Несмотря на множество позитивных событий, вы можете почувствовать диссонанс. Для преодоления апатии, можете заняться спортом или другими активностями.

Дева– карта дня Таро “Пятерка кубков”

Для Девы – карта Таро “Пятерка кубков” подразумевает, что это не самый удачный день. Возможно, разочарования важных событий или близких вам людей. Надежды могут не оправдаться, но важно не утратить веру, так как ситуацию можно исправить.

Весы– карта дня Таро “Семерка жезлов”

Вам придется бороться за свои интересы, так как окружающие будут стремиться заявить права на то, что принадлежит вам, проверяя вашу стойкость. Но вы сможете убедительно защитить свою точку зрения.

Скорпион– карта дня Таро “Шестерка мечей”

Для Скорпиона – карта Таро “Шестерка мечей” предвещает позитивные изменения, которые принесут вам облегчение. Проблемы, которые вас беспокоили в последнее время, решатся сами по себе, без вашего активного вмешательства.

Стрелец – карта дня Таро “Восьмерка мечей”

Для Стрельца – карта Таро “Восьмерка мечей” указывает на ощущение бессилия и неуверенности в каком-то вопросе в этот день. Может показаться, что вы не способны влиять на сложившуюся ситуацию, хотя, на самом деле, это не так.

Козерог– карта дня Таро “Смерть”

Приготовьтесь к тому, что события этого дня будут переворачивать вашу жизнь с ног на голову. И чем больше вы будете пытаться воздействовать на обстановку, тем больше могут возникать проблем. Возможно, лучше всего будет просто подождать и не вмешиваться.

Водолей– карта дня Таро “Тройка пентаклей”

Для Водолея – карта Таро “Тройка пентаклей” предвещает, что ваши усилия не пройдут незамеченными и будут оценены по достоинству. Вас ждет одобрение окружающих и, возможно, материальная награда от начальства.

Рыбы– карта дня Таро “Королева мечей”

Для Рыб – карта Таро “Королева мечей” указывает на споры и конфликты в этот день. Против вас могут быть устроены интриги и распространены сплетни, возможно, инициированные какой-то влиятельной женщиной. Будьте осторожны и не доверяйте всем.