Гороскоп на 4 августа 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Сила

Ключевое слово для вас в этот день совпадает с названием карты. Сила. Сегодня вы можете одержать победу на всех фронтах – начиная от победы над врагами и заканчивая победой над своими собственными слабостями.

Об этом пишет Слова и фразы.

В классическом варианте этой карты Таро изображена женщина, усмиряющая льва. Это указание на то, что успеха можно достичь не столько силой мускул или интеллекта, сколько правильным подходом, мягкостью, дипломатией и умением идти на компромисс.

Телец – Тройка Денариев

Сегодня вас ожидает щедрое вознаграждение за хорошо сделанную работу. Вы можете не только насладиться плодами своего труда, но и заслужить почет и уважение окружающих. Вам могут предложить повышение по службе или прибавку к зарплате. Не исключено, что сегодня начнется новый этап вашего профессионального роста. Карта также означает прочные отношения с партнером или их официальное оформление.

Близнецы – Семерка Кубков

Этот день может быть очень приятным. Перед вами откроются новые возможности и перспективы, голова будет полна планами и идеями. Захочется сделать множество дел, причем, не откладывая в долгий ящик. И все же Таро предупреждают: большинство из того, чем вы увлечетесь или что захотите сделать сегодня, не приведет к реальным результатам, поскольку это всего лишь иллюзия. Не предпринимайте решительных шагов. Подождите хотя бы до завтра.

Рак – Мир

Это одна из лучших карт колоды. Она символизирует мир с собой и мир с окружением, достижение желанной цели, к которой вы шли долгое время, удовлетворение плодами труда. Но эта карта намного более масштабна, чем может показаться на первый взгляд. Она может означать глубинные трансформации сознания – разумеется, позитивные и эволюционные. Сегодня вы можете осознать, что стали другим человеком, вышли на новый этап своей личностной эволюции. Теперь очередь за внешними переменами.

Лев – Двойка Жезлов

Вам выпала очень интересная карта. На ней изображен правитель, созерцающий мир как площадку для приложения своих сил. Он очарован величием перспектив, которые открылись перед ним, он полон желания новых свершений, но пока не может определиться с конкретным направлением. Сегодня у вас появится масса новых возможностей и предложений, но окончательное решение вам будет принять достаточно сложно. Таро рекомендуют внимательно изучить их все, а с ответом немного подождать.

Дева – Девятка Денариев

В этот летний выходной день Таро обещают вам тотальное удовлетворение – своими успехами, своим окружением и даже своей внешностью. Вас будет устраивать абсолютно всё. Вы действительно заслужили такое счастье, потому что приложили немало сил для своей победы. И все же карта указывает на оборотную сторону медали этого состояния: подумайте, не заключили ли вы себя в некий кокон комфорта, не отгородились ли вы от внешнего мира, не создали ли иллюзию, которая не имеет ничего общего с реальностью?

Весы – Паж Кубков

Любовь. Это слово определит ваш сегодняшний день. Карта указывает на известия, новости, информацию, так или иначе связанную с романтическими отношениями или с времяпрепровождением, которое приятно для души. В этот выходной вы можете погрузиться в океан чувств, начисто забыв о холодном уме, анализе и логике. Вам захочется любить и быть любимым, делиться своими чувствами и переживаниями. И это прекрасно.

Скорпион – Восьмерка Мечей

Вам выпала непростая карта, которая обещает непростой день. Сегодня вы можете оказаться в ситуации вынужденного бездействия, ощущения связанности по рукам и ногам и тотальной опасности, которая грозит со всех сторон. Одно из значений карты – необходимость радикального пересмотра своих взглядов и убеждений. Реальный мир может ворваться в мир, который вы создали в своем воображении.

Стрелец – Тройка Жезлов

Вам выпала прекрасная карта! Она символизирует выход на финишную прямую в каком-то важном деле. Возможно, долгое время вы шли к цели, теряли надежду и веру в себя, задумывались о том, чтобы отказаться от этой задачи, но вот – вы вышли на “плато” и обнаружили, что до осуществления мечты – рукой подать. Сегодня вы получите доказательства того, что цель очень близка. Продолжайте идти вперед.

Козерог – Восьмерка Денариев

На карте изображен мастер, который сам, своими руками обеспечивает свое благосостояние, достаток и светлое будущее. Сегодня вы можете убедиться в том, что, по большому счету, всё в вашей жизни зависит не от внешних факторов и не от других людей, а от ваших усилий. День обещает быть плодотворным в плане профессионального роста. Может появиться возможность повысить квалификацию или освоить новое дело. Смело беритесь за него. Главное – не перегружайтесь на старте.

Водолей – Туз Жезлов

Эта огненная карта символизирует желание перемен. Степень этого желания может быть различной – от простой перестановки мебели до стремления перевернуть мир. Так или иначе, этот день спокойным точно не назовешь. Кстати, карта может указывать и на непростые отношения с окружающими – люди не любят тех, кто нарушает их мирное прозябание в стоячем болоте. Будьте готовы к тому, что количество врагов может возрасти. И все-таки вы на правильном пути.

Рыбы – Звезда

Прекрасная карта! Она символизирует окончание “черной полосы” жизни и начало “белой”. Обнаженная женщина означает открытость к переменам и чему-то новому, ночь – самый трудный период, который заканчивается, а звезда – надежду, которая светит нам даже в ночи. В этот летний день вы сможете вздохнуть с облегчением: всё самое плохое уже позади.