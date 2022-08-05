Гороскоп на 5 августа 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Дьявол

Не бойтесь этой карты. Позитивной ее действительно не назовешь, но она не так страшна, как кажется.

Об этом пишет Слова и фразы.

Прежде всего, речь не идет о негативном воздействии извне. Карта посвящена вашим собственным слабостям и зависимостям. Сегодня вы можете осознать, что стали рабом своих страстей, желаний, эгоизма, скупости или других подобных качеств. Таро советуют вам пересмотреть свое отношение к тому, чем или кем вы дорожите больше всего на свете. Если вы хотите быть свободными, конечно.

Телец – Смерть

И эта карта не так страшна, как кажется. На ней изображен египетский бог Анубис, помощник в переходе в мир иной. В его левой руке – сосуд с сердцем умершего, а в правой – список его добрых дел, который будет представлен на высшем суде. На заднем плане – весы как символ такого суда. Сегодня Таро советуют вам “похоронить” все то, что мешает вам жить и развиваться, что ограничивает и демотивирует вас. Например, отношения с депрессивными людьми, свои устаревшие взгляды на мир или просто хлам в доме. Займитесь “генеральной уборкой”, освободите место для лучшего будущего.

Близнецы – Умеренность

Вам выпала удивительная карта! Она означает процесс превращения обычных ингредиентов во что-то необычное и ценное. Сегодня может произойти необыкновенная трансформация – как в материальном, физическом плане, так и в плане вашего окружения и вас самих. За спиной главного героя – огромный диск Солнца. В Египте светило считалось высшим божеством, поэтому этот знак указывает на помощь и благословение Неба. День обещает принести хорошие перемены и гармонизацию на всех уровнях.

Рак – Императрица

Замечательная карта! Она символизирует, прежде всего, плодородие и плодовитость, а также щедрость природы в широком смысле слова. Это божественный материнский аспект, который рождает новую жизнь, оберегает то, что рождено и помогает ему развиваться и расти. Любая ваша работа сегодня будет плодотворной и отмеченной помощью Свыше. На нее указывает не только благословляющий жест Императрицы, но и солнечный диск. Возможны вспышки вдохновения и прилив творческих сил. Еще одно значение карты – беременность.

Лев – Луна

Эта красивая карта имеет два прямо противоположных значения. Первое – обман, иллюзия, необъяснимые страхи, беспокойство, неясность пути и целей. При лунном свете всё кажется не таким, как при свете дня. Вы можете потерять уверенность в своих силах и желание идти к цели. Сомнения могут взять над вами верх. Второе значение карты говорит о том, что перед вами – прямой путь (между двумя пирамидами). Важно увидеть его, несмотря на полумрак, а также суметь сделать правильный выбор между необузданными страстями (черная фигура волка) и умением их приручать (белая собака).

Дева – Маг

Вам выпала карта высшего мастерства. Маг умеет управлять пространством и временем, он подчинил стихии и собственные страсти. Несмотря на выходной, день может быть посвящен профессиональному признанию, повышению вашего авторитета, лидерским перспективам и продвижению по карьерной лестнице. Еще одно значение карты – самореализация, умение контролировать ситуацию и одновременно проявлять гибкость, а также осуществление мечты.

Весы – Император

Это карта высшей власти в ее материальном аспекте. Сегодня вам могут доверить важное дело, поскольку окружающие поймут: вы тот, кто может разрулить любой вопрос, взять на себя ответственность и вести за собой. Причем, в правильном направлении. Император предлагает вам принять скипетр владыки и попробовать “порулить”. У вас есть все необходимые качества и умения. Главное – верить в свои силы и четко осознавать цель.

Скорпион – Мир

Пожалуй, это лучшая карта колоды. Она символизирует триумфальное завершение большого пути, удовлетворение результатами труда, гармонию и умиротворение. Сегодня вы можете завершить важный этап своей жизни и насладиться плодами успеха. Но значение карты не ограничивается этим. Она очень глубока. Речь в ней не просто о достижении, но о глубинной трансформации, об осознании цели своего существования, о понимании высшей мудрости мира. Независимо от того, в каком аспекте “проиграется” карта, день обещает быть по-настоящему особым.

Стрелец – Колесо Фортуны

Название карты говорит само за себя. Это удача и везение! Сама Фортуна сегодня будет вашей спутницей. Что бы вы ни делали, всё будет идти как по маслу. Все двери будут открыты, на всех перекрестках для вас будет гореть зеленый свет. Возможен и выигрыш в лотерею. Не упустите шанс, сделайте как можно больше. Но поторопитесь: колесо постоянно вращается. Успейте сделать всё, пока вы на высоте.

Козерог – Башня

Это не самая лучшая карта колоды. На ней изображена египетская пирамида, которую разрушает молния. Но не расстраивайтесь. На самом деле карта обещает эволюционные, необходимые, полезные перемены. Скорее всего, вы не будете к ним готовы. Вам может показаться, что всё происходит слишком быстро, слишком неожиданно. Обстоятельства могут сложиться так, что вам придется расстаться с чем-то дорогим. И всё же судьба мудрее нас. Спустя какое-то время вы поймете, что всё, абсолютно всё было к лучшему.

Водолей – Колесница

Не в первый раз за последние дни вам выпадает эта карта. Она несет огромный потенциал и глубокий смысл. Прежде всего, это лидерская позиция в каком-то очень важном процессе, а также забота о чем-то очень ценном. Вам могут предоставить особые полномочия в деликатном деле и попросят сохранить груз или тайну. Тем самым вам дадут понять, что вы заслуживаете доверия. Вы действительно способны справиться с этой задачей наилучшим образом. Таро рекомендуют только одно: не упускайте из вида мелочи. Эти “кони” нуждаются в постоянном контроле.

Рыбы – Солнце

Это самая позитивная карта колоды. Вы знаете, что для древних египтян Солнце было не просто дневным светилом – оно было высшим божеством. В этом контексте карта обещает благословение Свыше и помощь самого Неба в том, что вы делаете. Она также говорит об удовлетворении плодами своего труда, об успехе и признании, о приливе сил – физических и творческих, а также о благополучном разрешении всех проблем и конфликтов.