Гороскоп на 5 июля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овнам и Девам стоит быть осторожными со своими высказываниями.

Овен – Луна

Овны во вторник, 5 июля рискуют стать жертвами обмана, возможно он будет касаться личной жизни. Гороскоп говорит, что вам не стоит быть слишком доверчивыми, так как недоброжелатели могут этим воспользоваться в целях своей выгоды. Не принимайте необдуманных решений. Тогда сможете избежать неприятностей.

Телец – Отшельник

Гороскоп на сегодня пророчит Тельцам начало любовных приключений. Возможно, ваша половинка предложит вам попробовать-что новое в отношениях или как-то интересно провести время. Не сопротивляйтесь, это позволит вам наладить более тесную связь с близким человеком.

Близнецы – Шестерка мечей

Близнецам гороскоп на завтра говорит о том, что перед вами внезапно откроются новые двери. Но вопрос в том, готовы ли вы сами к этому? Иногда новинки бывают настолько внезапными, что могут напугать и выбить из колеи. Не спешите пугаться, вселенная на вашей стороне, посему все события будут в конечном итоге иметь положительный характер.

Рак – Десятка жезлов

Раки 5 июля будут вынуждены выйти из зоны комфорта и потрудиться для того, чтобы завоевать доверие нужного вам человека. Это сыграет отличную роль в вашем будущем, и может быть поможет добиться того успеха, на который вы ориентируетесь уже долгое время.

Лев – Королева кубков

Гороскоп на завтра для Львов обещает много интересного, в частности это коснется личной сферы. Отношения с любимыми требуют чего-то “остренького” и нового, возьмите инициативу в свои руки. Поверьте, то, что вы получите в результате будет намного ценнее, чем стоимость затраченных ресурсов и усилий.

Дева – Воздержание

Гороскоп на 5 июля для Дев говорит, что пришла пора задуматься о важном выборе. Для того, чтобы получить что-то значимое, вам придется избавиться от того, к чему вы привыкли. Отказываться от того, что было в вашей жизни годами – всегда сложно, но иногда это просто необходимо для того, чтобы продолжить движение вперед.

Весы – Тройка мечей

Гороскоп на завтра говорит о том, что вам придется принять ответственное решение. Скорее всего, оно будет касаться деловой сферы. Карты Таро советуют максимально тщательно обдумать каждый свой шаг и только после того, как взвесите все “за” и “против” двигаться по выбранному направлению. Имейте в виду, что назад вернуться будет почти невозможно.

Скорпион – Двойка денариев

Для Скорпионов вторник станет очень насыщенным и нестандартным днем. Вам придется заниматься сразу несколькими делами, о которых вы ранее даже не задумывались. Но это подарит вам новый опыт и ценные знания. Конец дня вы проведете в очень приятной компании.

Стрелец – Королева мечей

Гороскоп на сегодня советует сосредоточиться на высоких ценностях. В приоритете должны быть любимые, семья и отношения с друзьями. Это позволит вам сбросить какой-то моральный груз и почувствовать небывалую легкость. Вам в настоящее время это просто необходимо, так как Стрельцы все чаще ощущают эмоциональное опустошение. Не вешайте нос, все налаживается!

Козерог – Сила

Гороскоп на вторник пророчит Козерогам прилив новых сил и энергии. И это неспроста, на вашу улицу упорно двигается удача – это благодарность за все старания и потраченные силы. Все вокруг замечают, что вы очень стараетесь сделать этот мир лучше, а тех, кто делает это настолько искренне, всегда ждет достойная благодарность.

Водолей – Императрица

Для Водолеев наступает период духовного возрождения или морального подъема. Гороскоп на вторник готовит для вас большой сюрприз. Это может быть долгожданная встреча или находка. В частности, существует вероятность того, что давно утраченное вами вновь вернется в вашу собственность. И речь не обязательно о чем-то материальном.

Рыбы – Рыцарь денариев

Гороскоп для Рыб прогнозирует шаткость финансового положения. Вам срочно нужно вернуть все долги, иначе можете нажить себе врагов. Помните, что всегда и при любых обстоятельствах нужно выполнять то, что обещали. Гороскоп на 5 июля советует вам четко контролировать то, что говорите.