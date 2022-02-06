Гороскоп на 6 февраля 2022 по картам Таро: все знаки зодиака

Гороскоп на воскресенье, 6 февраля 2022 года по картам Таро готовит для всех знаков Зодиака подборку сюрпризов. Для кого-то они будут приятными и запоминающимися, для других же – тревожными и мрачными.

ОВЕН – Влюбленные

Любовь всегда символизирует два начала, при чем крайне противоположных.

Об этом пишет Слова и фразы.

Во-первых, это приятные ощущение, тепло и привязанность, а во-вторых – тревога потерять то, что есть, риск предательства и страх потерянных надежд. Но стоит помнить, что любовь – широкое понятие и бывает кардинально разной. Гороскоп на завтра советует Овнам быть на чеку.

ТЕЛЕЦ – Сила

Представителям этого знака гороскоп на воскресенье пророчит нелегкий день, но он в некой мере станет для вас знаковым. Возможно, что-то сподвигнет вас принять судьбоносное решение, и оно может повлиять на судьбу других людей. Будьте осторожны в своих высказываниях и тогда не спугнете удачу.

БЛИЗНЕЦЫ – Император

Император символизирует власть, которая может как сыграть вам на руку, так и вскружить голову. В последнем случае излишняя высокомерность в суждениях может привлечь в вашу жизнь горстку новых врагов, поэтому трезво оценивайте масштабы любой ситуации.

РАК – Воздержание

Гороскоп на сегодня готовит Раков к новому этапу жизни. Он будет спокойным и размеренным, в неком смысле это – затишье перед чем-то грандиозным. Не бойтесь пробовать что-то новое, у вас все выйдет. А плоды от проделанной работы не заставят долго себя ждать.

ЛЕВ – Дама Жезлов

Дама Жезлов – сборный образ переменчивости и власти. Вы всей душей хотите заявить о себе перед обществом, при чем сделать это громко и ярко. Однако, что-то постоянно мешает вам на этом пути. Вероятно, Львы переоценивают свои возможности и эмоциональный ресурс. Внезапно свалившееся признание всегда несет огромную ответственность, помните об этом.

ДЕВА – Паж Кубков

В последнее время Девы много играют с судьбой, да вот только подобные игры могут достаточно дорого обойтись вам. Гороскоп на завтра советует немного приумерить свой пыл и посмотреть на происходящее под другим углом. Это может открыть вам совершенно новый вид на жизнь, что также повлияет на приоритеты и ценности в будущем.

ВЕСЫ – Король Жезлов

Король Жезлов небезразличен для мира. Он делает то, что необходимо, чтобы превратить все окружающее в то, чем оно должно быть по его мнению. Но ведь любое мнение – субъективное, а значит, может кого-то не устраивать. Не стоит переделывать все в жизни на свой лад, ведь вы в мире существуете не одни. Не идите против тех, кто может сыграть весомую роль в вашей жизни.

СКОРПИОН – Двойка Денариев

Карта обозначает силу вашего влияние на определенные обстоятельства. От вас, на самом деле, зависит больше, чем вы думаете. Скорпионы могут “жонглировать” многими деталями, которые в итоге составят целостную картину бытия как для них самих, так и для окружающих. Гороскоп на завтра настойчиво советует взять инициативу в свои руки и не бояться проявить себя. Таким образом вы завоюете долгожданное и столь желанное признание.

СТРЕЛЕЦ – Туз Денариев

Гороскоп на воскресенье пророчит Стрельцам поступление новой возможности реализовать свой потенциал. Вы застряли на одной ступени жизни, и уже давно пришло время сделать шаг и изменить ситуацию. Ваш интерес в основном заключается в материальных делах, но нужно подумать и о чем-то более высоком.

КОЗЕРОГ – Семерка Мечей

Карта символизирует увертливость, сообразительность, дерзость. Все эти черты присущи Козерогам, но они, почему-то не так часто ими пользуются как следовало бы. Не уменьшайте сознательно свою значимость для общества и не двигайтесь по инерции. Пришло время действовать, и только тогда сможете достичь успехов.

ВОДОЛЕЙ – Десятка Мечей

Гороскоп на сегодня готовит Водолеев к нелегкому жизненном периоду. Из-за ваших же ошибок вы можете пострадать, и тогда остро почувствуете боль, при чем не физическую, а духовную. Но стоит помнить, что после болезненных ощущений всегда также внезапно приходит и облегчение. Все, что происходит сейчас с вами, происходит не просто так.

РЫБЫ – Туз Жезлов

Внезапно у Рыб проснулось желание что-то менять в своей жизни. И, как говорит гороскоп, давно пора. Более того, ранее вы разозлили судьбу своей нерешительностью, поэтому вам нужно срочно исправить свои ошибки, серьезно взвесив все “за” и “против”. Не бойтесь потерять то к чему привязались – вслед за этим вы обретете более важные вещи.

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