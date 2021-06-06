Гороскоп на 6 июня 2021 по картам Таро

Справиться с ними – первоочередное задание для вас: судьба хочет проверить вас на прочность, чтобы представить в будущем более ответственную миссию, пишет Слова и фразы.

ОВЕН – Пятерка Жезлов

Овны 6 июня столкнутся с определенными трудностями. В особенности это будет касаться вопросов взаимопонимания с близкими. Ссоры и конфликты – обычная вещь нашей жизни, однако приносят они далеко не самые приятные эмоции. Гороскоп на воскресенье советует максимально стараться сглаживать острые углы.

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Гороскоп по картам Таро на завтра говорит о том, что вам не следует спорить со своими любимыми людьми, иначе спровоцируете скандал. В настоящее время ваша половинка чувствует раздражение и причиной этому является усталость. Помогите ей справиться с тяжелой работой и все наладиться.

БЛИЗНЕЦЫ – Императрица

Близнецы в воскресенье посетят веселое мероприятие, на котором, возможно, им удастся заполучить полезные связи. Постарайтесь прислушиваться к каждому слову, адресованному вам, так можно будет узнать много интересного. При этом не стоит болтать лишнего.

РАК – Мир

Гороскоп на сегодня советует Ракам провести день спокойно и тихо. Не стоит никуда спешить, и уж тем более принимать необдуманные и невзвешенные решения. Ваша главная цель на этот день – обрести внутреннюю гармонию, а того, что может вывести вас из себя, стоит опасаться и обходить стороной.

ЛЕВ – Двойка Жезлов

Львы окажутся перед нелегким выбором, который может выбить их с привычной колеи жизни. Но события дадут вам возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. Реально оценив ситуацию вы всегда сможете избежать распространенных ошибок.

ДЕВА – Пятерка Кубков

Гороскоп на воскресенье предостерегает Дев от разочарований и ссор. Не проявляйте излишнее упорство там, где это неуместно. Вам стоит быть более сдержанными и мягкими. Любое слово может не просто обидеть ни в чем невиновного человека, но и серьезно его ранить.

ВЕСЫ – Паж Денариев

Весам гороскоп на завтра советует оградить себя от влияния окружения. Вам нужно начать проявлять самостоятельность, а не перекладывать свои обязанности на других. Если допустили ошибку – исправьте ее, но сами. Если вам поручили сделать что-то важное, делайте это тоже без постороннего вмешательства.

СКОРПИОН – Звезда

Гороскоп для Скорпионов на сегодня готовит их к долгожданному триумфу. Выход на публику – это всегда волнительно и ответственно, но вы справитесь. Просто не бойтесь быть сами собой и тогда все получится в лучшем виде. При этом звезды все же предупреждают вас: не делайте опрометчивых поступков.

СТРЕЛЕЦ – Повешенный

Вам придётся расплачиваться за промахи, которые вы ранее допустили из-за своего упрямства. Окружающие иногда могут давать весьма ценные советы, и этим они в коем случае не хотят вас обидеть или приуменьшить вашу важность. Иногда кто-то может совершенно бескорыстно помочь.

КОЗЕРОГ – Луна

Вы во многом видите подвох, даже там, где его нет. Гороскоп на сегодня советует Козерогам попроще отнестись к тому, что происходит вокруг. Никто не желает вам зла. Просто иногда лишняя принципиальность и подозрительность играет злую шутку с вами же самими. Подумайте об этом.

ВОДОЛЕЙ – Тройка Кубков

Водолеи в воскресенье должны задуматься о “климате” в ваших отношениях с любимым человеком. Если вы увидите, что что-то поменялось, задумайтесь о корне проблемы. Может, в этом виноваты вы сами, а не кто-то другой. Вас будет тревожить какое-то смутное чувство неуверенности: кажется, все уже не так хорошо, как было прежде. Но это все временное явление.

РЫБЫ – Двойка мечей

Гороскоп на сегодня предупреждает вас о том, что все тайное рано или поздно становится явным. Вы долгое время пытались прятать какой-то факт из своей жизни, но правда обязательно выльется наружу. Будьте осторожны со своими желаниями, иначе они могут привести вас к совершенно неожиданным последствиям.