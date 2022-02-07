Гороскоп на 7 февраля 2022 по картам Таро: все знаки зодиака

Гороскоп на понедельник, 7 февраля 2022 года по картам Таро готовит для всех знаков Зодиака новые испытания. Безусловно, для большинства они станут довольно трудновыполнимой задачей, но в то же время могут положить начало чему-то новому.

Карты Таро рассказали, что готовит нам этот день.

Об этом пишет Слова и фразы.

ОВЕН – Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов – карта, символизирующая противостояние: с обстоятельствами, с окружением и даже с самим собой. Это брошенный нам вызов, приглашение помериться силами и доказать, что вы стоите намного большего, нежели о вас думают. Гороскоп на сегодня говорит, что вас ждет непривычное задание, которое будет скорее похоже на какую-то борьбу.

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Вам выпала самая мистическая и одна из самых красивых карт колоды. Гороскоп на завтра по картам Таро говорит о том, что вам не следует активно вмешиваться в происходящий ныне процесс: подождите немного, и дела сами примут нужное вам направление. Если же вы все-таки решили вмешаться, необходимо ясно осознавать свои цели, иначе вы рискуете наказать сами себя!

БЛИЗНЕЦЫ – Императрица

Императрица – символ власти. Иногда эта власть имеет благородный окрас, иногда – совершенно противоположный. Если позволите вскружить себе голову, при чем не имея глобальных для этого причин – можете спровоцировать настоящую бурю негодования со стороны судьбы.

РАК – Мир

Мир указывает на вновь обретенное единство, гармонию и счастливое завершение некоего хода событий. Гороскоп на сегодня говорит о том, что вы застряли на одном уровне, но пришла пора выйти из зоны комфорта и двигаться дальше. Вы достигли цели, к которой шли в последнее время. Знания и навыки, что у вас появились, позволят вам чувствовать себя определенно хорошо.

ЛЕВ – Двойка жезлов

Представители этого знака сегодня окажутся перед нелегким выбором, который может выбить их с привычной колеи. Но события дадут вам возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. Дело в том, что появление в раскладе Двойки жезлов свидетельствует, что вы стоите на перекрестке и от того, какое направление выберете, зависит дальнейшая судьба.

ДЕВА – Пятерка кубков

Пятерка Кубков – это глубокое разочарование. К сожалению, ситуация все больше и больше выходит из-под контроля, причиняя вам немало мучений и страхов: а что, если ваши дурные предчувствия оправдаются? Гоните прочь от себя все страхи и старые обиды – это пустая трата сил и эмоциональных ресурсов.

ВЕСЫ – Паж Денариев

Карты советуют Весам немедленно выйти из-под чужой опеки и зажить собственной жизнью. И прежде всего это относится к материальной (денежной) сфере. Вы слишком зависимы от кого-то, кто, на самом деле, не должен вообще влиять на вашу личную жизнь. Постарайтесь обрубить подобные связи, иначе они могут потянуть вас на дно.

СКОРПИОН – Звезда

Звезда – это карта, символизирующая мудрость, внутреннюю силу и скрытые возможности, которыми обладают представители этого знака, но даже не догадываются об этом. В контексте этого знака Зодиака она предрекает правильное принятие решений, которые в результате повлияют на ваше будущее.

СТРЕЛЕЦ – Повешенный

Карта показывает, что в вашей жизни произошел застой чувств и эмоций. Вы пытаетесь куда-то двигаться, развернуть все течение событий в противоположную сторону, но, увы, вам не хватает на это сил. Помимо этого, гороскоп на понедельник указывает на ограничения и запреты. Внешние или внутренние – они все время мешают вам получить желаемое.

КОЗЕРОГ – Луна

В последнее время Козероги находятся в плену страха, обмана или неуверенности, в который сами же себя и загнали. Возможно, такое поведение спровоцировано тем, что вы не можете, или не желаете представлять ситуацию правильно, а воспринимаете ее сквозь призму собственных комплексов и фобий. Не стоит заранее паниковать, чтобы не случилось.

ВОДОЛЕЙ – Тройка Кубков

Тройка Кубков говорит о наступившей обособленности между вами и близкими вам людьми. Вероятно, “климат” в ваших отношениях с любимым человеком может качественно измениться, а вы даже не осознаете как и когда это произошло. Сегодня вас будет тревожить какое-то смутное чувство неуверенности: кажется, все уже не так хорошо, как было прежде.

РЫБЫ – Двойка мечей

Эта карта символизирует пробуждение некой первобытной и импульсивной силы, которая охватывает человека в период любовного увлечения и эмоционального всплеска. Вероятно, как говорит гороскоп на завтра, вы долгое время пытались ее прятать, но рано или поздно она выльется наружу. Будьте осторожны со своими желаниями, иначе они могут привести вас к совершенно неожиданным последствиям.

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