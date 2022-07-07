Гороскоп на 7 июля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

В первую очередь, карты советуют избегать странных знакомств и не болтать лишнего перед посторонними. Ваша открытость может сыграть злую шутку и повлечь за собой череду опасностей.

Гороскоп на четверг, 7 июля 2022, по картам Таро приготовил ряд рекомендаций для всех знаков Зодиака.

Об этом пишет Слова и фразы.

ОВЕН – Туз Жезлов

Овнам карты Таро обещают насыщенный день, который, к слову, будет весьма нелегким. В особенности его вторая половина. Гороскоп на четверг для Овнов советует им максимально сконцентрироваться на рабочих задачах. Будет трудно, но все за ваши труды вам же потом и воздастся.

ТЕЛЕЦ – Верховный Жрец

Гороскоп на сегодня для Тельцов советует более внимательно относиться к окружению. В частности, не стоит требовать от других того, чего вы в ответ им не сможете предоставить. Проявите терпение и увидите, насколько легче станет получать желаемое от людей.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь Мечей

Близнецам предстоит нелегкая борьба. С окружающими или с самим собой – неизвестно, все зависит от того, как ранее вы поступали в спорных ситуациях. Возможно, придется отстаивать свою честь из-за неправдивых разговоров. Если будете уверенны в себе – выйдете победителем из любой ситуации.

РАК – Тройка Мечей

Гороскоп на четверг по картам Таро для Раков готовит их к эмоциональному “буму”. Постарайтесь не скрывать того, что чувствуете, в особенности от своих близких. Они вам всецело доверяют, доверьтесь и вы. Поверьте, с этим уйдут все конфликты и тревоги.

ЛЕВ – Король Денариев

Львам предстоит потратить много сил и энергии на, казалось бы, совершенно бесполезное занятие. Но поверьте, справившись с собственными страхами и выйдя из зоны комфорта вы сможете оценивать себя кардинально по-другому. Это непременно будет вам “на руку” в дальнейшем.

ДЕВА – Двойка Денариев

Гороскоп на завтра советует Девам более внимательно посмотреть вокруг себя и подумать, что нужно совершить для того, чтобы жизнь стала более яркой и комфортной. Может быть стоит сменить привычный круг общения? Или же обстановку вокруг себя. Решайте сами – вариантов будет много.

ВЕСЫ – Четверка Кубков

Гороскоп на сегодня для Весов подготовил череду испытаний. Но преодолев их вы заметно подниметесь в глазах тех, чье мнение для вас важно. На самом деле судьба не подкинет вам ношу, которую вы не сможете поднять. Все дело в вашей лени и в неправильном отношении к определенной ситуации. Подумайте об этом.

СКОРПИОН – Тройка Жезлов

Скорпионы в последнее время озабочены материальными благами и, следовательно, двигаются только в направлении к улучшению финансового состояния. Но на самом деле существовать в полной мере комфортно вам мешает духовный зажим. Расслабьтесь и отдохните, вас ждут великие дела.

СТРЕЛЕЦ – Мир

Гороскоп на этот день приготовил сюрприз для Стрельцов. Это может быть неожиданная встреча или внезапный выигрыш в лотерею. Но помните, случайности – не случайны, посему рано или поздно от вас потребуют чего-то взамен.

КОЗЕРОГ – Дьявол

Дьявол – это плохой знак, но в вашем случае это просто предостережение. Гороскоп говорит, что вы слишком часто сами накручиваете себя и настраиваетесь на неприятности. Сейчас судьба к вам благосклонна, так что попытайтесь пользоваться всеми ее бонусами.

ВОДОЛЕЙ – Правосудие

Правосудие обозначает торжество справедливости. Если вас ранее кто-то обидел – вам стоит ожидать извинений или какого-то приятного подарка. Если обидчиком были вы – тогда ждите возмездия. Гороскоп на четверг говорит, что любую ситуацию можно исправить, если своевременно принять меры. Подумайте об этом!

РЫБЫ – Шут

Шут обозначает противоречие, душевные скитания и четкое ощущение неопределенности. Вы словно зависли в воздухе и не знаете, как двигаться дальше. Или сами не хотите этого делать. Любой застой несет убытки в вашу жизнь, соберитесь и сделайте рывок.