Гороскоп на 9 января 2022 по картам Таро: все знаки зодиака

Гороскоп на воскресенье, 9 января 2022 года, по картам Таро предсказывает сложный выбор, а также начало чего-то нового для всех знаков Зодиака.

ОВЕН – Рыцарь Денариев

Рыцарь Денариев олицетворяет состояние духа, характеризуемое усердием, терпением и настойчивостью, в котором создаются вещи нужные и полезные, пишет Слова и фразы. Вы готовы работать и, если приложите достаточно усилий результат будет на лицо. Главное, что рекомендует гороскоп на завтра – не спешить и по маленькому камешку выстраивать отношения.

ТЕЛЕЦ – Влюбленные

Карта сулит глубокие любовные переживания, но показывает, что такой шаг предполагает определенный выбор. Вам будет сложно, как и вообще последнее время. Совладать со своими эмоциями получится, но цена может быть слишком велика. Смотрите, любовь – только ваш выбор.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь Жезлов

Гороскоп по картам Таро на воскресенье сулит вам сегодня излишнюю возбудимость. Всадник Жезлов символизирует жар души, проявляющийся в жажде жизни. Поэтому вы готовы брать участие в любых активностях, идти на поводу у дурацких идей, а потом переживать из-за результата.

РАК – Тройка Кубков

Тройка Кубков выражает радость, беззаботность и благодарность. Сегодня у вас появится человек, который сможет наконец-то вам помочь разобраться со всеми проблемами, которые возникали в вашей жизни в большом количестве в последнее время. Гороскоп на сегодня говорит – вы почувствуете себя будто “гора с плеч”.

ЛЕВ – Шут

Эта карта — это наш внутренний ребенок. Он означает спонтанное начало чего-то нового, непредвзятость, открытость. Другая сторона медали – легкомыслие и та же детскость в поведении. Поэтому смотрите – вы на грани. Если вы отнесетесь к новому предложению слишком легко вас могут воспринять неправильно.

ДЕВА – Умеренность

Таро предлагает вам карту, которая соответствует тому счастливому состоянию, когда человек чувствует себя, любит себя и находится, поэтому в гармоничном равновесии с окружающим миром. У вас сегодня идеальный день, поэтому отдыхайте и наслаждайтесь жизнью.

ВЕСЫ – Королева Жезлов

Карта символизирует доверие к себе, мир с самим собой. Сегодня вы будете как-то по-особенному чувствовать себя, и свою интуицию. Она займет главную роль в сознании и предчувствия будут бить ключом. И, что самое странное – осуществляться. Поэтому сегодня стоит себе доверять.

СКОРПИОН – Семерка Кубков

Эта карта свидетельствует о том, что вам предстоит важное решение. Проблема в том, что вы в нерешительности – какой же путь выбрать. Но такое чувство объясняется не тем, что все варианты хороши или плохи – вам просто лень. Бездействие не пойдет на пользу.

СТРЕЛЕЦ – Дама Денариев

Период спокойного наслаждения материальными удовольствиями. Сейчас вы добились всего чего раньше хотели. Мечтали о тех сережках – берите, о роскошном дизайнерском платье – пожалуйста. Деньги есть, найдется и куда их потратить. Главное – наслаждайтесь.

КОЗЕРОГ – Дама мечей

Вы давно вынашивали какую-то идею, и может быть, даже вложили кое-что на продвижение своего дела. Но сейчас план или дело достигли стадии, когда оно движется само собой и больше не нуждается в волевых усилиях для запуска. Остается держать в уме первоначальную идею в ее целостности и чистоте, чтобы она служила путеводным светом, ведущим в будущее.

ВОДОЛЕЙ – Девятка Денариев

Гороскоп по картам Таро обещает Водолеям прибыль, поскольку Девятка Денариев – карта финансового успеха, крупного и часто неожиданного выигрыша. Так что ждите. Совсем скоро на вас “свалится” небольшая денежная удача.

РЫБЫ – Туз мечей

Карта обозначает семя, из которого зарождается новая мысль, идея, новый взгляд. Наверное, вы уже давно почувствовали, что что-то в вас понемногу и маленькими шажками хочет меняться. Так вот – новая идея – лучшее, что попадалось вам в последнее время, поэтому – не упустите.

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