Гороскоп на вторник 10 января для всех знаков Зодиака

Овен

В этот день вы сможете проявить свои способности. Приняв решение, не подвергайте его сомнению – первый вариант окажется верным.

Об этом пишет Слова и фразы.

В финансовых вопросах проявите сдержанность: траты должны быть оправданными. Не общайтесь с незнакомыми людьми, возможна агрессия с их стороны.

Телец

Будьте готовы к возникновению форс мажорных ситуаций, которые потребуют принятия оперативных решений. В зону риска попадают поездки на автомобиле. В пути могут произойти непредвиденные происшествия, поломки транспорта и задержки.

Близнецы

Вы многое успеете сделать, если не будете ставить перед собой чересчур сложных задач. В конце дня звезды советуют активнее расширять круг знакомств, не отказываться от приглашений, посещать дружеские вечеринки. Там вы можете познакомиться с интересными людьми.

Рак

К новым возможностям заработать отнеситесь с осторожностью – есть опасность потерь. Выяснять отношения с теми, кто вам дорог, не следует. Хорошее время для дружеского общения. Укрепятся союзы, в которых у супругов большая разница в возрасте.

Лев

Возможно получение важной информации. Планы, составленные в этот день, будет легко осуществить в дальнейшем. Вечером старайтесь избегать рискованных ситуаций, заключения сделок. Возможно многообещающее знакомство.

Дева

В этот период не исключены ссоры и мелкие бытовые неурядицы. Старайтесь меньше обсуждать свои дела с малознакомыми людьми. Тем не менее на работе возможно повышение или увеличение зарплаты. Хорошее время для занятий домашними делами, благоустройства своего жилья.

Весы

Посвятите этот день улаживанию мелких рабочих и бытовых дел, которые были отложены в долгий ящик. Если же собрались в отпуск, сейчас хорошее время для дальних поездок. Удачный период для новых знакомств. А вот начинать ремонт пока не стоит. Возможен крупный разговор с партнером по браку, после которого отношения укрепятся.

Скорпион

Не стоит брать на себя слишком много, иначе рискуете выдохнуться уже к середине дня. Возможно, придется задействовать старые связи. В некоторых моментах вам сложно будет найти общий язык с людьми. Стоит поискать компромисс. В дороге не исключены задержки и помехи.

Стрелец

Многим Стрельцам придется взять на себя часть чужих дел. Можно помочь, однако не следует позволять садиться себе на шею. Вечером кому-то из родственников может захотеться выяснить отношения. Не поддавайтесь на провокации. Этот день удачен для любовных отношений и романтических знакомств.

Козерог

Звезды советуют больше внимания уделять поддержанию имеющихся и налаживанию новых партнерских связей. На первый план может выйти забота о денежных делах и служебной репутации. Тем, кто находится в поиске подработки, следует развить деловую активность в Сети.

Водолей

Ha все дела сейчас придется затрачивать энергии и времени гораздо больше, чем вы рассчитываете. Хорошее время для того, чтобы работать в коллективе единомышленников. Отношения с близкими, коллегами, возлюбленными или детьми будут складываться гармонично. Звезды рекомендуют подумать о смене имиджа, что благоприятно повлияет и на служебные отношения, и на личную жизнь.

Рыбы

В данный день грамотно распределяйте нагрузку, иначе к вечеру произойдет такой упадок сил, что вам придется забыть о своих планах. Сейчас в ваших советах и участии будут нуждаться друзья или родственники. Если задумали крупную покупку, сделайте ее.