Гороскоп Павла Глобы на 11 февраля 2022: все знаки зодиака

Успешный день для перспективной работы и планирования целей.

Овен

Астрологи советуют Овнам работать в спокойном темпе. Постарайтесь делать все своевременно и не перезагружаться лишними задачами.

Телец

Сосредоточьтесь в этот день на своих профессиональных обязанностях. Не стоит сосредотачиваться на мелочных разговорах с коллегами.

Близнецы

День благоприятен для откровенных разговоров с любимой половинкой. Сегодня хорошо обсудить все вопросы, которые вас больше всего беспокоят.

Рак

Сегодня устройте себе небольшой отдых от работы. Сосредоточьтесь на том, что доставляет вам удовольствие.

Лев

Займитесь своими домашними обязанностями: уберите в квартире, сделайте закупки, приготовьте ужин и проведите время со своей семьей.

Дева

День благоприятен для саморазвития. Постарайтесь узнать как можно больше новой информации, читайте книги и общайтесь с умными людьми.

Весы

Весам следует обратить внимание на свое здоровье. Астрологи предполагают проблему с глазами и зубами. Не ждите ухудшения ситуации, запишитесь на прием к врачу.

Скорпион

Женатые Скорпионы могут попасть в серьезную перепалку с мужем или женой. Следите за тем, что говорите, чтобы не сказать лишнего.

Стрелец

День отлично подходит для начала нового дела. По возможности можете заручиться поддержкой близких вам людей.

Козерог

Козерогов ожидает положительный день. На работе все будет складываться отлично, а дома вас порадуют ваши родные.

Водолей

У вас скопилось много дел. Найдите время, чтобы выполнить их до конца недели. Отбросьте лень и начинайте работать.

Рыбы

Рыба сегодня ждут новые впечатления. Вполне возможно, что человек, который раньше был для вас неприятным, проявит себя сегодня с совершенно другой стороны.